TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis kohtub võõrsil Rootsiga

Eesti korvpallikoondis jätkab reedel MM-valiksarja, kui Stockholmis minnakse vastamisi Rootsi koondisega. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.50, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Martin Dorbek, kohapeal vahendab muljeid reporter Anu Säärits.

Eesti koondis alustas valiksarja vinge võiduga, kui Sloveenias teeniti Kristian Kullamäe külmaverelise kolmesega lisaajal napp võit. Mõni päev hiljem tuli aga kodupubliku ees Tšehhi viiepunktilist paremust tunnistada. Sel nädalal mängitakse kahel korral Rootsiga, esmalt võõrsil ja juba pühapäeval Unibet Arenal.

Peatreener Heiko Rannula võttis Stockholmi kaasa 14 meest, reedeses kohtumises jäävad kõrvale Siim-Sander Vene ja Erik Makke. Lisaks ei tee esimeses mängus kaasa Hugo Toom ja Leemet Böckler.

"Peame pingele vastu pidama. Eks oleme neid tasavägiseid ja tähtsaid mänge juba mänginud. Loodetavasti oleme neist üht-teist õppinud," rääkis peatreener ERR-ile. "Saame aru, et see on mõlemale meeskonnale väga tähtis mäng. MM-valiksarjas on iga mäng arvel, iga mäng läheb järgmisesse ringi kaasa."

"Meil on täna rotatsioon pikem, me ei pea sõltuma nii palju konkreetsetest mängijatest. Üle pikkade aastate oleme saanud praktiliselt maksimaalse koosseisu kätte. Meeskond on olemas, aga vaja seda väljakul tõestada. Ainult paberi peal ei piisa," lisas treener.

Rootsi koondis alustas valiksarja kahe kaotusega, Tšehhile jäädi alla 80:97 ja Sloveeniale 83:94. Vastast ei tohi aga kuidagi alahinnata, sest kvaliteeti on palju ja just eriti tagaliinis, kus tegusid teeb Badalona Joventuti mängujuht Ludvig Hakanson.

"Neil on seal väga kõrgel tasemel mängijad ja eriti koondises tunnevad ennast liidritena ja võtavad palju endale peale," rääkis Rannula. "Kindlasti on meeskondlik kaitse võidu võti. Rootsi mängib kiiret mängu, palju kaugviskeid. Oleme nende vastu piisavalt mänginud, seega üks-üks kaitse, meeskondlik kaitse on oluline. Peame aru saama ka momentumist. Kui mängus tekivad momendid, kus mängijad hakkavad rohkem enese peale võtma, siis peab kogu meeskond reageerima."

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne pühapäevasest kohtumisest algab kell 18.30.