Neymar vastas kriitikale kahe väravaga ja juhtis koduklubi võidule

34-aastase Neymari esimene tabamus tuli 25. minutil, kui välejalg vasakult äärelt palli võrku toimetas. Poolajapausile mindi siiski viigiseisul, kui Vasco keskväljamees Cauan Barros 43. minutil seisu viigistas.

61. minutil viis Neymar aga Santose kodupubliku ees taas juhtima, kui saatis palli ilusa tõstega üle väravavahi pea. Brasiiliaga 2016. aastal kodusel olümpial kulla võitnud ründetäht pani seejärel kodupubliku ees näpu suu ette ja vaigistas fänne. Nimelt on brasiillane alles taastumas karmist põlvevigastusest ja mänginud sel kalendriaastal vaid kolm mängu, kaks väravat Vasco vastu olid ühtlasi tema esimesed pärast vigastuspausi.

2:1 võidu teeninud Santos on Brasiilia kõrgliiga tänavust hooaega alustanud võidu, viigi ja kahe kaotusega. Liigatabelis ollakse 13. real.

"Eelmine nädal nad rääkisid, et ma olen halvim mängija maailmas. Täna lõin kaks väravat," rääkis Neymar pärast mängu. "Aga see ongi jalgpall. Üks päev oled halb ja peaksid pensionile minema, järgmine päev räägitakse, et kuulud igal juhul MM-ile. See oli mu kolmas mäng see aasta ja sain alles teist korda 90 minutit teha. Natuke tõmbas krampi, aga see on protsessi osa."

34-aastane ründaja loodab kuuluda suvisel MM-il Brasiilia koosseisu, aga pole koondist esindanud alates 2023. aasta oktoobrist ning pärast seda on vigastused ta maha niitnud. Brasiilia peatreener Carlo Ancelotti on maininud, et tahab koosseisu ainult täiesti terveid mängijaid.

Jalgpalli MM toimub 11. juunist 19. juulini USA-s, Kanadas ja Mehhikos.