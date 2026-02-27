X!

"Spordipühapäev": miks jääpurjetamine tagaplaanile jäänud on?

Jääpurjetamise Eesti meistrivõistlused 2026
Jääpurjetamise Eesti meistrivõistlused 2026 Autor/allikas: Madis Ausman
25. taliolümpiamängudele järgnev "Spordipühapäev" jätab suure spordipeo selja taha ja pöörab tähelepanu teistele aladele. "Spordipühapäev" algab pühapäeval Vikerraadios kell 18.15, saatejuht on Juhan Kilumets.

Eesti meeste korvpallikoondis peab maailmameistrivõistluste valiksarjas kaks võtmemängu Rootsiga. Olukorrale vaadatakse otsa ausalt ja ilustamata.

Eelmise sajandi viimastel aastakümnetel valiti jääpurjetajad kahel korral Eesti aasta meessportlaseks, nüüd aga jäi võidetud maailmameistritiitel meedias sisuliselt reauudiseks. Miks on kunagi suurt tähelepanu pälvinud jääpurjetamine tagaplaanile jäänud?

Natuke sarnases seisus on jalgratturite trekisõit, mis Erika Salumäest vändatud mängufilmiga "Meie Erika" möödunud aegu taas meelde aitab tuletada.

Toimetaja: ERR Sport

