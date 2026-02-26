Flora jääb veel ühest põhimängijast ilma

Neljapäeva õhtul esitles Tallinna FC Flora esindusmeeskonna tänavust koosseisu. Kohalolijate seas üllatusi polnud, küll oli aga märgiline ühe mängija puudumine.

Nimelt ei jooksnud koos ülejäänud enam kui 20 mehega rohelise tossu seest välja 23-aastane poolkaitsja Nikita Mihhailov, kes on Soccernet.ee andmetel lähedal välislepingule. Mihhailovil ei olnud seni Floraga kehtivat lepingut, nii et ta saab liikuda vabaagendina.

Mihhailov oli koos Markus Poomi ja Kristo Hussariga Flora jaoks sel talvel kolmeks põhiliseks mängijaks, kellelt oodati sammu välismaale. Kui Poom ja Hussar liitusid Slovakkia kõrgliigaklubiga Trencin, siis Mihhailov kahe kamraadiga seal ei ühine.

Eelmisel Premium liiga hooajal oli Mihhailov Flora tiitlivõidus üks põhitegijaid, saades 35 mänguga kirja seitse väravat ja kaheksa väravasöötu. Narva Transi kasvandikul on üheksa hooajaga Premium liigas kirjas 211 mängu ja 23 väravat.

