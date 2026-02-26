Spordikohus lühendas Etioopia jooksutähe võistluskeeldu

Viimastel aastatel naiste keskmaajooksus maailma tippu kuulunud Welteji koju saabusid 2025. aasta veebruaris dopingukütid, kes soovisid võtta etiooplannat proovi. Sportlane ise tol hetkel magas ning tema abikaasa ei lubanud dopinguküttidel majja siseneda.

Kuigi Etioopia antidoping vabastas mullu suvel Welteji süüdistustest, siis kaebas kergejõustikus puhtuse eest vastutav ühendus AIU (Athletics Integrity Unit) otsuse rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS), kes otsustas neljapäeval, et Weltejil tuleb kanda kahe aasta pikkust võistluskeeldu. AIU nõudis etiooplannale nelja aasta pikkust võistluskeeldu.

CAS selgitas, et Welteji rikkus küll dopinguvastaseid reegleid, kuid tegi seda tahtmatult. Eraldi toodi välja, et Welteji oli varem kaheksal korral võistlusvälisel ajal dopinguproovi andnud ja kõik proovid olid puhtad. Lisaks märkis CAS, et Welteji abikaasa ja dopinguküttide vahel oli keelebarjäär, mis ajas osapooled segadusse, ent rõhutas, et Welteji kogemuste ja staatusega sportlane oleks pidanud siiski dopinguküttidele kättesaadav olema.

23-aastase Welteji kõik võistlustulemused alates eelmise aasta veebruarist tühistatakse, mis tähendab, et ta jääb ilma mullu Nanjingi sise-MM-ilt võidetud hõbemedalist, mille teenis 1500 meetri jooksus. Tema võistluskeeld lõppeb järgmise aasta 30. juunil ehk paar kuud enne Pekingis toimuvaid kergejõustiku maailmameistrivõistlusi.