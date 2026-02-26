X!

Spordikohus lühendas Etioopia jooksutähe võistluskeeldu

Kergejõustik
Diribe Welteji.
Diribe Welteji. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

Etioopia keskmaajooksja Diribe Welteji sai dopinguvastaste reeglite rikkumise eest kahe aasta pikkuse võistluskeelu.

Viimastel aastatel naiste keskmaajooksus maailma tippu kuulunud Welteji koju saabusid 2025. aasta veebruaris dopingukütid, kes soovisid võtta etiooplannat proovi. Sportlane ise tol hetkel magas ning tema abikaasa ei lubanud dopinguküttidel majja siseneda.

Kuigi Etioopia antidoping vabastas mullu suvel Welteji süüdistustest, siis kaebas kergejõustikus puhtuse eest vastutav ühendus AIU (Athletics Integrity Unit) otsuse rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS), kes otsustas neljapäeval, et Weltejil tuleb kanda kahe aasta pikkust võistluskeeldu. AIU nõudis etiooplannale nelja aasta pikkust võistluskeeldu.

CAS selgitas, et Welteji rikkus küll dopinguvastaseid reegleid, kuid tegi seda tahtmatult. Eraldi toodi välja, et Welteji oli varem kaheksal korral võistlusvälisel ajal dopinguproovi andnud ja kõik proovid olid puhtad. Lisaks märkis CAS, et Welteji abikaasa ja dopinguküttide vahel oli keelebarjäär, mis ajas osapooled segadusse, ent rõhutas, et Welteji kogemuste ja staatusega sportlane oleks pidanud siiski dopinguküttidele kättesaadav olema.

23-aastase Welteji kõik võistlustulemused alates eelmise aasta veebruarist tühistatakse, mis tähendab, et ta jääb ilma mullu Nanjingi sise-MM-ilt võidetud hõbemedalist, mille teenis 1500 meetri jooksus. Tema võistluskeeld lõppeb järgmise aasta 30. juunil ehk paar kuud enne Pekingis toimuvaid kergejõustiku maailmameistrivõistlusi.

Toimetaja: Henrik Laever

Kergejõustiku uudised

20:50

Spordikohus lühendas Etioopia jooksutähe võistluskeeldu

11:33

Eesti meistrivõistlused toovad areenile kohalikud kergejõustikutipud

23.02

Noored kergejõustiklased püstitasid Balti meistrivõistlustel kaks rekordit

23.02

Nurme hooaja avastardist: hall juuksekarv ei sega kiiresti jooksmast

22.02

Julia Rakitina läbis Soomes ööpäevaga üle 188 kilomeetri

21.02

Mülla lisas Eesti rekordile veel kolm sentimeetrit

20.02

Keely Hodgkinson ületas ligi 24 aastat püsinud maailmarekordi

15.02

Mülla uuendas teivashüppe Eesti rekordit: hooaeg on läinud tõusvas joones

14.02

Kronbergs ja Šalkauskas püstitasid uued Eesti rekordid

08.02

Kompus hüppas end Eesti kõigi aegade edetabeli teiseks meheks

08.02

Femke Bol jooksis uue distantsi debüüdil kohe Hollandi rekordi

06.02

Verlin jooksis Madridis võimsa rahvusrekordi ja tagas MM-pääsme

06.02

Operatsioonil käinud Ingebrigtsen jätab tõenäoliselt vahele kogu hooaja

05.02

Teivashüppe olümpiapronks sai võistluskeelu

03.02

Verlin nihutas Ostravas taas Eesti rekordit

02.02

Hocker jättis Kerri New Yorgis lõpusirgel seljataha

01.02

Rasmus Roosleht võitis Tallinnas rahvusvahelise mitmevõistluse

01.02

Viimase pooleteise aasta parim hüpe tõi Bruusile Belgias teise koha

01.02

Millend kerkis kõigi aegade edetabelis Baltast mööda kolmandaks

01.02

Shaunae Miller-Uibo jooksis kõigi aegade üheksanda tulemuse

sport.err.ee uudised

22:59

Flora jääb veel ühest põhimängijast ilma

22:24

Villau ja Riidebach on paralümpiaks valmis: eesmärk on teha oma parimad visked

22:03

ETV spordisaade, 26. veebruar

21:39

Rannula: 12 meest on valitud, aga see on sõjasaladus

20:50

Spordikohus lühendas Etioopia jooksutähe võistluskeeldu

20:10

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

19:44

Lajal pidi tunnistama tuttava prantslase paremust

19:05

Elena Malõgina jõudis Slovakkias veerandfinaali Uuendatud

19:00

Kaks olümpiakulda ei muutnud Frida Karlssoni meelt

18:27

Rikberg ootab Lätis vastastelt kiiret mängu

17:46

Põlvemure lükkab Paalbergi debüüti edasi

17:07

Teisena asetatud Glinka kaotas teises ringis

16:44

Quenneville jõudis teise treenerina NHL-is 1000. võiduni

16:13

Mistra jätkab naiste meistriliigas võitmatuna

15:46

Kümme individuaalset pjedestaalikohta hõivanud laskesuusataja astub kõrvale

15:28

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit Uuendatud

15:06

Presidendi nali rikkus USA hoki peomeeleolu

14:32

Eesti jääpurjetajad toovad Rootsist EM-i pronksi

13:37

Cristiano Ronaldost sai Hispaania jalgpalliklubi aktsionär

12:37

Olümpial viga saanud Crosby paus kestab vähemalt kuu aega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo