Lajal pidi tunnistama tuttava prantslase paremust

Viiendana asetatud Lajal läks teises ringis vastamisi prantslase Pierre-Hugues Herbertiga (ATP 182.), kes on slämmiturniiridel võitnud paarismängus viis tiitlit ning kellega eestlane on varem kolmel korral kohtunud.

Esimeses setis jäi Lajal kohe kahe murdega taha ja 1:4 kaotusseisu. Kuigi ta suutis seti lõpu põnevaks teha, teenis Herbert lõpuks viiendalt settpallilt 6:4 setivõidu. Teises setis tekkis prantslasel murdevõimalus seitsmendas geimis, mille ta kasutas ära, kuid Lajal murdis kohe vastu. Võitja selgus kiires lõppmängus, kus Herbert jäi kindlalt peale tulemusega 7:1.

Eesti esinumber võitis esimeselt servilt 63 ja teiselt 42 protsenti mängitud punktidest. Lajal suutis vastase üheksast murdepallist tõrjuda kuus ning ta sooritas 22 äralöögi kõrval 28 lihtviga.

Nelja omavahelise matši järel on nüüd nii Lajalil kui ka Herbertil kirjas kaks võitu. Herbert läheb reedeses veerandfinaalis kokku kas Titouan Droguet'ga (ATP 122.) või Lucas Poullain'iga (ATP 459.).