Põlvemure lükkab Paalbergi debüüti edasi

Jalgpall
Marten-Chris Paalberg.
Marten-Chris Paalberg. Autor/allikas: ASSE - Association Sportive de Saint-Etienne/Facebook
Jalgpall

Veebruari alguses ametlikult Pärnu Vaprusest Saint-Etienne'i siirdunud Marten-Chris Paalberg pole uue klubi eest veel ei esindus- ega duubelmeeskonnas mõnes mängus platsile pääsenud.

Viimati novembris ametlikus mängus kaasa löönud Paalbergi ootas Prantsusmaale siirdudes niigi individuaalne programm, mille abil sooviti eestlane heasse mänguvormi viia, mistõttu ei olnud tema debüüti esimestel nädalatel oodata. Nüüd on aga selgunud, et Paalbergi on tabanud ka väike tagasilöök.

Soccernet.ee andmetel teeb talle häda põletikuline põlv – tegu ei ole uue vigastusega, vaid juba vanema murega, mis nüüd taas välja lõi. Õnneks ei ole kõigi eelduste kohaselt tegu väga tõsise murega ning peaks asjatundjate sõnul paari-kolme nädala jooksul taanduma.

Plaanide kohaselt hakkab Paalberg ühel hetkel esialgu mänguminuteid koguma Saint-Etienne'i duubelmeeskonnas Prantsusmaa tugevuselt neljandal tasandil, kuid igapäevaselt harjutab ta suurklubi esindusmeeskonnas, mis on hetkel Prantsusmaa kõrgliigasse tõusmise kursil, hoides esiliiga tabelis teist kohta.

Toimetaja: Henrik Laever

Põlvemure lükkab Paalbergi debüüti edasi

