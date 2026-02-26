Teisena asetatud Glinka kaotas teises ringis

Põhiturniiril teise asetuse saanud eestlane alistas avaringis kohaliku mehe Dylan Dietrichi (ATP 1050.) 6:3, 6:4, ent kaotas neljapäeval 16 parema seas Dietrichi kaasmaalasele Marc-Andrea Hüslerile (ATP 229.) 6:7 (5), 4:6.

Glinka juhtis avaseti kiires lõppmängus 4:2, misjärel kaotas neli punkti järjest ja lõpuks ka seti. Teises setis sai otsustavaks üheksas geim, kus Hüsler sooritas kohtumise ainsa murde. Kohtumine kestis tund ja 41 minutit.

Hüsler sai 18 ässa kõrval kirja kolm topeltviga ja võitis oma esimeselt servilt 89 protsenti mängitud punktidest. Glinka lõi seitse ässa, tegi neli topeltviga ning võitis oma esimeselt servilt 70 punktidest, lisaks päästis vastase viiest murdevõimalusest neli.