Quenneville jõudis teise treenerina NHL-is 1000. võiduni

Jäähokiliigas NHL jõudis uhke tähiseni Anaheim Ducksi peatreener Joel Quenneville, kes võitis treenerina oma 1000. põhihooaja mängu, kui tema hoolealused alistasid läinud ööl Edmonton Oilersi 6:5 (1:2, 1:2, 4:1).

Ducks pidi viimasel kolmandikul kahel korral kaotusseisust välja tulema. Esmalt kärpisid vahet väravatega Leo Carlsson ja Olen Zellweger, kuid peagi viis Oilersi 5:4 juhtima Matthew Savoie. Ducks leidis viigivärava vähem kui minutiga, kui täpne oli Beckett Sennecke ning minut enne normaalaja lõppu viskas võiduvärava Cutter Gauthier.

67-aastasest Quenneville'ist sai NHL-i ajaloos alles teine peatreener, kes on põhihooajal võitnud 1000 mängu. Esimesena küündis selle tähiseni legendaarne Scotty Bowman, kes võitis üheksa Stanley karika kõrval 1244 põhihooaja mängu. Kusjuures Bowman asutas 1000 võidu klubi 1997. aasta veebruaris, mil Quenneville oli alles esimest kuud peatreenerina ametis.

"Ma ei pidanud seda numbrit [1000] oluliseks. Tahtsin lihtsalt, et mängiksime hästi ja võidaksime," ütles Quenneville, kellele kingiti uhke tähiseni jõudmise puhul mitu pudelit veini ja sigareid.

Quenneville juhendab Ducksi esimest hooaega. Varasemalt on ta tüürinud St. Louis Bluesi, Colorado Avalanche'i, Chicago Blackhawksi ja Florida Panthersit. Blackhawks peatreenerina võitis ta kolmel korral Stanley karika (2010, 2013, 2015).

Teised tulemused:

Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 4:6

Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 2:3 (la.)

Utah Mammoth - Colorado Avalanche 2:4

Dallas Stars - Seattle Kraken 4:1

Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 4:2

New Jersey Devils - Buffalo Sabres 1:2

Washington Capitals - Philadelphia Flyers 3:1