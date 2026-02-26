X!

Presidendi nali rikkus USA hoki peomeeleolu

Ameerika Ühendriikide hokikoondised tegid Milano Cortina mängudel suurepärased tulemused, aga hiljem on tekitanud pingeid naiste hoki väärtustamise küsimus.

Pärast USA meeskonna võitu finaalis Kanada üle helistas neile riietusruumi Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, et edastada õnnitlused ja küllakutse Valgesse Majja. Seejuures ta naljatles, et peab ilmselt kutsuma nüüd ka USA naiskonna, kuna vastasel juhul tagandataks ta ametist.

See tekitas Ameerikas pahameeletormi, sest säärane suhtumine väljendas paljude arvates põhjendamatut üleolekut naiste hoki ja naiste spordi üle laiemalt. Sportlikult jõudis USA naiskond sama kaugele, sest finaalis alistati samuti Kanada ja teeniti kuldmedalid.

Ärritust suurendas asjaolu, et USA meeskond puhkes Trumpi kommentaari peale naerma, mistõttu said kriitikat ka mängijad. Koondise varuväravavaht Jeremy Swayman nõustus hiljem, et see polnud ehk kohane. "Jah, me oleksime pidanud teisiti reageerima," sõnas ta ajakirjanikele.

"Me ise teame, et oleme naiskonna pärast elevil. Me austame naiskonda kõvasti ja kuldmedali jagamine on midagi, mille üle oleme igavesti tänulikud. Nüüd, kus oleme tagasi kodus, saame seda igavesti jagada ja märgata seda uskumatut tuge, mida USA meile pakub."

Pärast presidendi kommentaari keeldus USA naiskond Valgesse Majja minemast ja minemata jättis ka osa liikmeid meeskonnast, kuigi põhjuseks ei pruukinud olla tingimata protest. USA naiskonna kapten Hilary Knighti sõnul on kõige kurvem, et sportlik saavutus jääb siinkohal tagaplaanile.

"See oli omamoodi ebameeldiv nali ja kahjuks varjutab see suure osa edust. Nende naiste edust, kes esindavad USA koondist ja teevad suurepäraseid kuldmedaleid väärivaid esitusi," lausus ta ESPN-ile, aga ei süüdistanud mehi.

"Poisid olid raskes olukorras. Kahju, et see süžeeliin ja narratiiv on paisunud ning varjutab seda sidet ja siirast huvi üksteise suhtes, üksteisele kaasaelamist."

Knight loodab, et vahejuhtum on kokkuvõttes siiski heaks õppetunniks, kuidas naistest rääkida nii spordis kui ka mujal elus. "Naised ei ole alaväärsed ja nende saavutusi ei tohiks mõjutada miski muu peale nende endi väärtuse."

