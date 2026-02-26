Cristiano Ronaldost sai Hispaania jalgpalliklubi aktsionär

Viimati hooajal 2023/2024 kohalikus kõrgliigas mänginud Almeria läks 2025. aastal Saudi Araabia konsortsiumi SMC Group omandusse. Ronaldo sai klubi aktsionäriks oma ettevõtte CR7 Sports kaudu.

"UD Almeria on klubi, mis rajaneb tugeval alusel ja mil on selge kasvupotentsiaal," sõnas Ronaldo klubi avalduse kaudu. "Soovin teha koostööd klubi juhtkonnaga, et toetada seda uues kasvufaasis."

Praegusel kujul loodi klubi aastal 1989 ja suure osa perioodist on mängitud madalamatel liigades, kuid hooajaks 2007/2008 tõusti esimest korda ka kõrgemasse seltskonda, kus kohe teeniti seni parimaks jäänud kaheksas koht.

Hispaania esiliigas hoitakse hetkel 22 meeskonnas kolmandat kohta, aga liiga liider Santanderi Racing jääb 27. vooru järel vaid paari punkti kaugusele.

Karjääri jooksul üheksa hooaega Hispaania suurklubis Madridi Realis mänginud ja seal klubi kõigi aegade suurimaks väravakütiks kerkinud Ronaldo pallib 2023. aastast Saudi Araabias Al-Nassri klubis.