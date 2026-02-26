Olümpial viga saanud Crosby paus kestab vähemalt kuu aega

Ka koondises kapteni au kandnud 38-aastane Crosby vigastas jalga olümpiamängude veerandfinaalis Tšehhiga, kui põrkas kokku vastaste kaitsemängija Radko Gudasiga. Vastase peale ta vimma ei kanna.

"Ta püüdis mängida füüsiliselt ja astuda vastu. Mängida jõuliselt nagu iga kaitsja seda teeb. Minu jaoks läks asi valesti. Ma ei arva, et ta peaks tundma vajadust minuga ühendust võtta või midagi sellist. See on hoki ja selliseid asju kahjuks juhtub," kommenteeris kanadalane.

Klubi legendiks kujunenud Crosby on kogunud sel hooajal 56 mänguga 59 punkti: 27 väravat ja 32 resultatiivset söötu. Olümpiaturniiril pidas ta neli kohtumist, visates kaks väravat ja andes neli tulemuslikku söötu.

Kuigi Crosby enam poolfinaalis ega finaalis jääle ei tulnud, siis sai ta kaela hõbemedali. 16 aastat tagasi ehk kodusel Vancouveri olümpial võitis Crosby koos meeskonnaga kulla. Siis viskas ta finaalis ameeriklastele otsustava lisaajavärava.