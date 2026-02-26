Eesti meistrivõistlused toovad areenile kohalikud kergejõustikutipud

Kahe päeva jooksul on võistlustules Eesti kergejõustikuparemik eesotsas Toruni sisemaailmameistrivõistlusteks valmistuvate sportlastega. Selguvad Eesti meistrid nii üksikaladel kui ka mitmevõistluses.

60 m tõkkejooksus stardib Eesti rekordiomanik ja MM-iks valmistuv Kreete Verlin (SK Fortis). Talle pakub konkurentsi U-23 vanuseklassi Eesti rekordiomanik Anna Maria Millend (Rae Kergejõustik).

Samuti MM-iks valmistuv mitmevõistleja Rasmus Roosleht (Tallinna KJK Kalev) teeb kaasa kaugushüppes, teivashüppes ja 60 m tõkkejooksus.

Naiste 60 m ja 200 m sprindidistantsidel võtavad omavahel mõõtu Ann Marii Kivikas (Pärnu SK Altius), Õilme Võro (Võru KJK Lõunalõvi) ja Miia Ott (Rae Kergejõustik). Meeste sprindidistantsidel teeb oma hooaja esimese sisevõistluse Henri Sai (Pärnu SK Altius).

Meeste teivashüppes on võistlustules sel hooajal U-23 vanuseklassi Eesti rekordi püstitanud Robert Kompus ja U-20 vanuseklassi Eesti rekordi püstitanud Henri Apri (mõlemad SK Elite Sport). Naiste teivashüppe favoriit on Allika Inkeri Moser (SK Elite Sport).

Uku Renek Kronbergs (Tartu SS Kalev) on stardis 400 m ja 800 m distantsil. Lühemal maal võib oodata põnevat heitlust noore konkurendi Ervin Markus Raudsepaga (Audentese SK). Naiste 400 m ja 800 m jooksus on stardis Viola Hambidge (TÜASK).

Deniss Šalkauskas (Sparta SS), kes hiljuti püstitas 1500 m jooksus Eesti lühirajarekordi, võtab Lasnamäel sihikule ka 3000 m rekordi.

Kõrgushüppes asub võistlustulle igapäevaselt Inglismaal treeniv Karmen Bruus (Tartu SS Kalev).

Võistluste algus laupäeval, 28. veebruaril kell 14.00 ja pühapäeval, 1. märtsil kell 11.30.