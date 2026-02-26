X!

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

Laskesuusatamine
Jeanne Richard
Jeanne Richard Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Laskesuusatamine

Prantsusmaa laskesuusataja Jeanne Richard loobus võimalusest sõita Milano Cortina olümpiamängudele, et keskenduda IBU karikavõistlustele.

Mullu lõi Richard maailma laskesuusaladvikus läbi ja võitles tõsiselt kuni 23-aastaste arvestuse kristallgloobuse eest, kaotades koondisekaaslasele Oceane Michelonile lõpuks vaid viie silmaga.

Tänavune hooaeg pole aga säravat jätku toonud. Ta kaotas oma MK-sarja koha Sophie Chauveau'le ja pidi piirduma startidega IBU karikasarjas. Richard arvati küll teise varuna olümpiakoondisesse, aga ta otsustas Itaaliasse mitte sõita.

"Loomulikult oli see raske otsus," põhjendas prantslanna ühismeedias. "Ka varuvõistlejana valituks osutumine on tunnustus. Pärast rasket hooaja algust oli see üks talve helgemaid hetki. See õigustab tehtud tööd, treeningutunde ja ohverdsi. Aga ma jään realistlikuks. Sõitmine mängudele teise varuvõistlejana pole see olümpiaprojekt, mida ette kujutasin."

"Aga hooaeg pole kaugeltki läbi! Võistlen endiselt hooaja lõpus IBU karikasarjas. Head esitused võivad avada ukse finaaletapiks Oslos. Iga detail loeb. Iga treeningpäev loeb."

Itaalia sõidul ei näinud ta mõtet. "Minna Itaaliasse ja sealt tagasi tulla tähendanuks reisimist, väsimust ja vähendanuks kvaliteetset treeningaega. Koos treeneritega otsustasime teha valiku, mis teenib paremini mu eesmärki: optimeerida oma esitust ja anda mulle rohkem šansse hooaja lõpus," jätkas ta.

"See on frustreeriv, emotsionaalselt raske, aga kooskõlas mu sihtidega! Mõnikord ei tee tulemust vaid see, mida saadan korda võistlusrajal, vaid samuti langetatud otsustes."

Nii sõitis Richard juba eelmise nädala lõpus koos koondisekaaslastega Ameerika Ühendriikidesse Lake Placidisse, kus peetakse alanud nädalal maailma tugevuselt teise sarja IBU karikavõistluste etapp. Ees ootab viis võistlust ja kui ta suudab end tõestada, avaneb võimalus naasta MK-sarja.

Toimetaja: Siim Boikov

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

