NBA liidrite duelli võitis Detroit Pistons

Kohtumine käis mõlemate meeskondade jaoks tõusude-mõõnadega. Viimase perioodi eel oli Detroit 14 punktiga juhtimas ja kuigi külalised tulid lähemale, siis väiksemaks kui neli silma vahe ei läinud.

Cade Cunningham ja Jalen Duren viskasid võitjate kasuks 29 punkti. Cunningham aitas lisaks 13 resultatiivse söödu ja Duren 15 lauapalliga. NBA liidri parim oli 30 silma ja 11 lauapalliga Jaylin Williams.

Oklahoma City mängis siiski mitmete põhitegijateta. Klubi kuuest paremast skoorijast koguni viis jäid vigastusega eemale eesotsas Shai Alexander-Gilgeousiga.

San Antonio Spurs alistas võõrsil Toronto Raptorsi 110:107 (30:29, 27:30, 21:31, 32:17) ja kirjutas tabelisse kümnenda võidu järjest.

Tulemused: Detroit - Oklahoma City 124:116, Toronto - San Antonio 107:110, Memphis - Golden State 112:133, Houston - Sacramento 128:97, Milwaukee - Cleveland 118:116, Denver - Boston 103:84.