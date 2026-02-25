X!

Võrkpalli Balti liiga poolfinaale alustasid võiduga Tartu ja Võru

Võrkpall
Tartu Bigbank.
Tartu Bigbank. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kolmapäeval peeti esimesed kohtumised võrkpalli Elme Messer meeste Balti liiga poolfinaalides. Võidukalt alustasid Tartu Bigbank ning Võru Barrus Võrkpalliklubi.

Kahe Eesti klubi vahelises poolfinaalseerias läks esimeses kohtumises vaja viit geimi. Lõpuks suutis võõrsil mänginud Võru Barrus Võrkpalliklubi saada Pärnu Võrkpalliklubist jagu ja teenis seega 3:2 (25:22, 22:25, 25:16, 20:25, 15:12) võidu, kirjutab volley.ee.

Otsustavas vaatuses asus Barrus Kristo Kollo serviässast juhtima 7:5, pooli vahetati aga omakorda Toms Švansi serviässa järel Pärnu 8:7 juhtimisel. Barruse tehniline praak andis Pärnule 10:8 eduseisu, ent Barrus viigistas Renato Santose ässast 10:10 ja seejärel lõi Santos veel ühe ässa, sundides Pärnut mõtlemisajale. Ka vahetusest servima tulnud Robin Kahu sai Võru ridades kirja ässpallingu – 13:11 ja taas võeti mõtlemisaeg. Matšpallini jõudis esimesena seisul 14:12 Võru meeskond ning Kollo selle ka realiseeris ja nii kuulus avakohtumises võit Lõuna-Eesti klubile.

Renato Santos tõi Barruse ridades 24 punkti (+10), Kyle Wilson lisas 19 punkti (+8) ning Kristo Kollo arvele jäi 12 punkti (+9). Võru vastuvõtt oli 57%, rünnak 54%, blokipunkte kogunes 7 ning servipunkte 11 (4 ässa lõid nii Kollo kui Santos; servil tehti 13 viga).

Pärnu resultatiivseim oli koguni 30 punkti (+19) toonud Daniel Ramirez Pita, Taavet Leppik lisas 15 silma (+6) ning Kristo-Joosep Peterson panustas 9 punktiga (+7). Pärnu vastuvõtt oli 44% ja rünnak 53%, blokk saadi Võru rünnakutele ette 9 korral ning servilt saadi 10 punkti (5 ässa lõi Pita; servil eksiti 24 korral).

Kahe võiduni peetava seeria teine mäng toimub Võrus pühapäeval, 1. märtsil kell 17. Vajadusel toimub kolmas mäng teisipäeval, 3. märtsil kell 19 Pärnus.

Tartu Bigbank teenis seeria avamängus Läti klubi Robežsardze/RSU vastu 3:1 (22:25, 25:14, 25:16, 25:21) võidu.

Tartu kasuks tõi kapten Martti Juhkami 25 punkti (+22), 14 punkti (+4) lisas Jack Williams, 12 (+8) Marx Aru ja 11 (+2) Stefan Kaibald. Bigbanki vastuvõtt oli 44% ja rünnakuid lahendati 50-protsendiliselt, blokk saadi lätlastele ette 12 korral (4 blokki pani Juhkami) ning servijoone tagant teeniti 6 punkti ja eksiti 14 pallingul.

RSU edukaim oli 21 punktiga (+8) Janis Teikmanis. Läti klubi vastuvõtt oli 46% ja rünnak 37%, blokist saadi 7 punkti ja servil löödi 3 ässa (tehti 16 viga).

Selle paari teine mäng toimub Riias laupäeval, 28. veebruaril kell 17.30. Vajadusel toimub otsustav kolmas mäng teisipäeval, 3. märtsil kell 19.

Toimetaja: Anders Nõmm

