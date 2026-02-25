X!

Soosik Rae asus kindla võiduga veerandfinaali juhtima

Võrkpall
Eesti võrkpalli naiste karikafinaal. Rae Spordikool/Viaston - Viimsi/Tallinna Ülikool
Eesti võrkpalli naiste karikafinaal. Rae Spordikool/Viaston - Viimsi/Tallinna Ülikool Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Põhiturniiril esikoha saavutanud Rae Spordikool/VIASTON asus võrkpalli naiste Eesti meistrivõistluste veerandfinaalseeriat põhiturniiri kaheksanda TBD Pharmatech/Kastre vastu juhtima, võttes avamängus kindla võidu.

Tuule Spordihoones peetud mängus koduseinte toetust nautinud favoriit Rae loovutas esimeses geimis kuus ja teises 14 punkti, kirjutab volley.ee. Kodupubliku rõõmuks kujunes kohtumine kolmegeimiliseks, kui kolmandas geimis 25:11 tulemusega peale jäänud Rae võttis 3:0 (25:6, 25:14, 25:11) võidu. Ka põhiturniiri omavahelistes kohtumistes mängis Rae võistkond TBD Pharmatech/Kastre kahel korral üle 3:0 tulemusega.

Võitjate poolel käisid väljakul 14 erinevat mängijat, kellest punktiarve avasid 12. Rünnakul 44-protsendilist efektiivsust näidanud Silvia Pertens panustas kahe geimiga võitu üheksa (+7) punkti. Kaheksa serviässaga Ave Kuuse hooaja rekordit korranud Liis-Marii Vilem lisas võitu samuti üheksa punkti. Hannemai Hanimägi ja Lisette Pihor tõid kaotajatele viis punkti.

Võõrustajad lahendasid avageimis punktiks 57% ja kogu mängu kokkuvõttes 53% rünnakutest, külaliste näitaja oli 27%. Blokipunkte märgiti võitjatele seitse ja kaotajatele kaks ning serviässasid Raele 20 ja Tartu võistkonnale neli.

Kahe võiduni peetava seeria teise mängu toimumisaeg ei ole veel selgunud. Rae võidu korral saab seeria lõpu, TBD Pharmatech/Kastre edu korral selgitab edasipääseja otsustav kolmas mäng.

Tartu Ülikool/Bigbank (põhiturniiri 2.) mängib veerandfinaalis Audentese Spordigümnaasiumiga (7.), tiitlikaitsja TalTech/Nordaid (3.) BARRUS/Võru Võrkpalliklubiga (6.) ja Viimsi/Tallinna Ülikool (4.) Viljandi Metalliga (5.).

Toimetaja: Anders Nõmm







