Ruud sai Mehhikos kannatlikult mänginud hiinlaselt üllatuskaotuse

Tennis
Wu Yibing
Wu Yibing Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Tennis

Mehhikos Acapulcos toimuval ATP 500 kategooria turniiril sai kolmapäeval üllatuskaotuse kolmandana asetatud Casper Ruud, kes jäi oma avamatšis 6:7 (2), 6:7 (1) alla hiinlasele Wu Yibingile.

Maailma edetabelis 142. kohal olev Wu alustas Acapulco turniiri kvalifikatsioonist, aga näitas Ruudi vastu suurepärast ja distsiplineeritud mängu, kui sai 38 äralöögi kõrval kirja vaid kolm lihtviga.

Avasetis ei õnnestunud kummalgi murda; teise seti viiendas geimis läks Ruud Wu servil 40:0 juhtima ja kasutas ära oma neljanda murdepalli, aga jäi siis kohe ise oma servigeimil 0:40 kaotusseisu ning lubas hiinlasel vastu murda. Wu tõrjus viiest murdepallist neli ja Ruud seitsmest kuus.

Hiinlasele on see karjääri jooksul kolmandaks korraks alistada maailma esimese 20 mehe sekka kuuluv mängija, kui ta oli 2023. aastal üle Taylor Fritzist ja alistas mullu septembris Daniil Medvedevi. "Jäin rahulikuks, kui ta mind surve alla pani. Casper on pikkade pallivahetustega üks parimaid mängijaid ja nii pidin jääma kannatlikuks," kommenteeris Wu.

Nõnda on Acapulco turniiril juba avaringis kolmest kõrgeima asetusega mängijast üllatuslikult välja langenud kaks, kui ühe matšiga piirdus eelnevalt ka Alex de Minaur. Esimesena paigutatud Alexander Zverev alustas turniiri kindla 6:2, 6:4 võiduga prantslase Corentin Moutet' (ATP 35.) üle.

Toimetaja: Anders Nõmm

