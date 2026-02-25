Glinka alistas Šveitsis Challengeri turniiril kohaliku tulevikumehe

21-aastane šveitslane on küll maailma edetabelis alles 1050. kohal, aga mängib USA üliõpilasliigas Virginia eest ülikoolitennist ning on NCAA viimases edetabelis koguni teisel kohal.

Eesti teise reketi vastu oli Dietrichil kolmapäevase kohtumise kolmandas geimis kaks murdepalli, ent Glinka tõrjus need ja murdis ise kuuendas geimis. Ka teise seti neljandas geimis tõrjus Glinka vastase murdepalli ja sooritas siis otsustava murde üheksandas geimis.

Tund ja 17 minutit kestnud mängu jooksul võitis Glinka oma esimeselt servilt 89 protsenti mängitud punktidest ja sooritas 15 lihtvea kõrval 19 äralööki. Dietrich sai kirja 28 äralööki ja 22 lihtviga.

Turniiril teise asetusena mängiv Glinka kohtub kaheksandikfinaalis 29-aastase Zürichist pärit Marc-Andrea Hüsleriga, kes kerkis kolm aastat tagasi maailma edetabelis ka 47. reale. Kõigil slämmiturniiridel on ta vähemalt ühe korra jõudnud põhitabelisse ning teeninud ka ühe ATP turniirivõidu, kui alistas 2022. aasta oktoobris Sofias 250 kategooria turniiri finaalis Holger Rune.

Viimase nelja aasta jooksul on Hüsler lisaks Runele alistanud näiteks ka Jannik Sinneri, Alexander Zverevi ja Pablo Carreno Busta.