Tiisaar ja Korotkov alustavad hooaega uue halli ja uue treeneriga

Rannavolleduo Mart Tiisaar – Dmitri Korotkov alustab teist ühist hooaega uue juhendaja Dirk Boehle käe all. Samuti saavad nad nüüd treenida omaenda rannahallis. Tiisaar ja Korotkov rääkisid koostööst uue treeneriga, hooaja plaanidest ja muudatustest kahe hooaja vahel ning kuidas nad isikliku rannahalli pidamise ja tippsportlaseks olemisega hakkama saavad.

Möödunud hooajast jäi meestele näppude vahale ka üks MK-sarja medal, kui pronksile tuldi Varssavis. "Eelmine hooaeg lõppes hästi ja algas hästi, keskel oli keerulisi turniire, kus jäime napilt kvalifikatsioonist välja kolm korda järjest. Aga teistpidi andis see võib-olla head pinnast järgmiseks hooajaks, oleks seal teistmoodi läinud, poleks võib-olla tulnud muutuste ideid. Ilmselt juhtus kõik nii nagu juhtuma pidi," vahendab võrkpalliliit Tiisaare sõnu.

Sel hooajal on muutusi palju, näiteks saavad mehed nüüd treenida Hetk rannahallis, mille nad ise lõid. Lisaks treenimisele annavad Tiisaar ja Korotkov ka ise sealsamas trenne, ent üle ei pinguta, sest peamine siht on siiski spordis.

"See hall on tõesti meie teine kodu, aga peamine eesmärk on siiski sport ja selle eest hoolitseb meie hollandlasest treener, et fookus oleks paigas. See rannahall on eelõige ikkagi loodud toeks meie teekonnale, et luua oma treeningkeskkond. Aga mis võiks ka finantsiliselt toetama hakata, et me saaksime olla profisportlased. Siin on meil ka mõned lisatoimetamised, mis arendab mitmekülgselt," ütles Korotkov.

Tiisaar lisas, et uue juhendaja palkamine on samuti suur ja oluline samm. "Oleme teinud päris suuri investeeringuid ja julgeid samme, et hollandlasest treener tooks uusi teadmisi ja uusi mõtteid ning meid sellel teel suunaks ja hoiaks. Ta on väga professionaalne ja aitab meid suure hoolega," kinnitas ta.

Mängijate sõnul nägi nende senine pikaaegne juhendaja Indrek Verro, et oleks vaja lisajõudu ja nii jõuti Hollandist pärit Dirk Boehleni, keda varasemast samuti mängijana teati. Koostööni jõuti aga osalt juhuse tahtel. "Tal tegelikult polnud plaani treeneriks hakata, kuigi tal oli ka Hollandi meeste koondisest pakkumisi, et läheks neile appi, aga ta ei tahtnud. Teadsime teda ka etappidelt mängijana ja kui saime teada, et ta mängijakarjääri lõpetab, siis see väljakutse vastu võtta oli talle väga huvitav. Talle meeldis meie võistkond, ta nägi meis potentsiaali," vaatas Tiisaar tagasi.

Koostöö treeneriga toimib osalt distantsilt, osalt kohapeal. Praegu on duol käsil pikem treeningperiood, mille jooksul käib Boehle Eestis kaks korda kuus ja tehakse nädal aega koos trenni. Ülejäänud ajal juhendab treener video teel või saadab juhendid.

Kui tavaliselt on üritatud kohe esimestele MK-etappidele mängima pääseda, siis Boehle soov oli veidi pikemalt treenida, et rohkem tehnilisele poolele ja füüsilisele arengule keskenduda. Nii alustatakse hooaega seekord maikuus.

"Kui meid vaadata, siis meie mäng on muutumas stabiilsemaks, ma usun, et kõik täheldavad ka seda, et me oleme muutunud füüsiliselt tugevamaks, sellel oli suur rõhk. Ja mäng muutub ka kiiremaks, hetkel juurutame erinevaid kombinatsioone, erinevaid pealeminekuid, et mäng oleks ka mitmekülgsem," selgitas Korotkov oma seisu.

Tiisaare sõnul on eesolev hooag eelkõige arengule suunatud. "Eelmisel hooajal läksime kohe edetabelipunkte taga ajama ja EM-i kohta taga ajama, mis pani meid tegema natuke ebamõistlikke otsuseid turniiride valikul. Praegu on Dirk väga jõuliselt nii-öelda maha tõmmanud – eriti minus – seda punktide jahtimist ja arvutamist. Võttis selle koorma täielikult maha, et me keskenduksime sellele, et tõsta oma taset ja otseselt me sel aastal kuskile kvalifitseeruda ei püüa. Tahame jõuda samm-sammult kõrgemale tasemele."

Kui Tallinnas peaks augustikuus toimuma MK-etapp, lubavad nad seal kindlasti mängida. "Muus osas tuleb kindlasti palju otsuseid jooksvalt ja olenevalt sellest, kuidas meil minema hakkab," lisas Tiisaar. MK-sarja alustavad Tiisaar – Korotkov maikuus Hiinas Xiamenis.

MK-hooaja paigas olevad etapid:

13.-17. mai Challenge, Xiamen (Hiina)

20.-24. mai Challenge, Nuvali (Filipiinid)

28.-21. mai Futures, Cervia (Itaalia)

4.-7. juuni Futures, Krakow (Poola)

25.-28. juuni Futures, Balikesir (Türgi)