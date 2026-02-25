X!

Pingelise võiduga edasi pääsenud Malõgina kohtub paarismängu paarilisega

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tennis

Eesti naiste tennise esireket Elena Malõgina tagas Slovakkias Trnavas toimuval ITF-i W75 kategooria turniiril koha kaheksandikfinaalis, kuid pidi selleks kaks ja pool tundi vaeva nägema.

Malõgina (WTA 351.) alustas kohtumist vägevalt, kui võitis esimesed neli geimi, vormistades kiirelt 6:2 võidu. Teises setis õnnestus tal minna juhtima 4:2, aga maailma edetabelis 106 kohta kõrgemal asetsev Elizara Yaneva võitis järgmised kolm geimi. Malõgina viis veel seti lõppmängu, aga bulgaarlanna võitis kaks geimi järjest ja seti 7:5.

Otsustavas setis kordus peaaegu et sama stsenaarium: Malõgina läks juhtima 4:2, misjärel võitis turniiril viienda asetuse saanud bulgaarlanna kaks geimi järjest. Eesti esireket ei lubanud teist korda vastasel siiski võidutseda ning murdis seisul 4:4, teenides järgmise geimiga 6:4 võidu.

Malõgina lõi kaks ja pool tundi kestnud kohtumise jooksul kaks ässa, Yaneva sai hakkama ühega. Malõgina tegi neli topeltviga, vastane ühe vähem. Esimeselt servilt teenis Eesti esireket punkti 59-protsendilise eduga (Yaneva 70%), teiselt pallingult sai Malõgina punkti 89-protsendilise eduga (Yaneva 90%). Malõgina sai lausa 19 murdevõimalust ja kasutas neist ära seitse, tõrjudes vastase üheksast võimalusest neli.

Malõgina vastane kaheksandikfinaalis on tema paarismängu partner Alicia Dudeney (WTA 439.), kes alistas šveitslanna Valentina Ryseri (WTA 308.) 7:6 (7), 3:6, 7:6 (4). Neljapäeval mängivad nad ka paarismänguturniiri veerandfinaalis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

14:07

Pingelise võiduga edasi pääsenud Malõgina kohtub paarismängu paarilisega

08:05

Lajal liikus Prantsusmaal kindla võiduga edasi

24.02

Elena Malõgina pääses Trnavas põhiturniirile

24.02

Pärnu rannatennise ITF-i turniiridel jäid esikohad Eestisse

24.02

De Minaur piirdus Mehhikos ühe mänguga, Draper lõpetas pika vigastuspausi

22.02

Alcaraz ja Pegula said Lähis-Idas karikat tõsta

21.02

Svitolina sai kolme tunni pikkuse lahingu järel Gauffist jagu

20.02

Malõgina langes välja ka paarismängus

18.02

Glinka pidi Lille'is reketid pakkima

17.02

Malõgina kaotas Saksamaa W75 turniiril avaringis

17.02

Sinner alustas Doha turniiri kindla võiduga

13.02

Eesti tennisemeeskonda ootab taas ees pikk lend

11.02

Lajali ja Glinka lahing jäi Lajali tervisemure tõttu pooleli

08.02

Lajal ja Glinka mängivad Prantsusmaal esmakordselt üksteise vastu

08.02

Eesti tennisemeeskond teenis Namiibia üle kindla võidu

multimeedia

sport.err.ee uudised

14:44

Tuleva aasta korvpalli Meistrite liiga finalistid saavad koha NBA Europe'is

14:07

Pingelise võiduga edasi pääsenud Malõgina kohtub paarismängu paarilisega

13:31

Agressorriigi ronijad pääsevad taas seinale

12:54

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

12:20

Eesti kurlingu järelkasvukoondis jõudis Lätis pjedestaalile

11:48

Vigastusest taastunud Vene: säravat esitust pole veel olnud

11:09

Drell: peame hambad ristis põrandat närima

10:32

USA meeste hokikoondise puurilukk saab presidendilt vabadusmedali

09:57

Jäärajasõidu Eesti karikasari läheneb kulminatsioonile

09:19

Soome korvpalli tulevikutäht jäi tööta: täpselt see, mida vajasin

08:43

Cavaliers alistas Knicksi ja kerkis nendega samale pulgale

08:05

Lajal liikus Prantsusmaal kindla võiduga edasi

00:01

Vapper Norra jalgpalliklubi lõpetas Milano Interi eurohooaja

24.02

Elena Malõgina pääses Trnavas põhiturniirile

24.02

Madridi Atletico jõudis Meistrite liigas taas 16 hulka

24.02

Eesti meistriteks kabetasid Lokotar ja Kello

24.02

Flora sai selge kaotuse ja Liivimaa karikas läks lõunanaabritele

24.02

Maroko kauaaegne kapten loobus koondisesärgist

24.02

Olümpial kõrvale astunud Giacomel viibib südameravil Uuendatud

24.02

Reali ja Benfica korduslahingut saadab rassismiküsimus

loetumad

24.02

Olümpial kõrvale astunud Giacomel viibib südameravil Uuendatud

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

11:09

Drell: peame hambad ristis põrandat närima

24.02

Soome tahab pärast üht kehvemat olümpiat naabritele järele jõuda

09:19

Soome korvpalli tulevikutäht jäi tööta: täpselt see, mida vajasin

23.02

Rannula praakis koondise nimekirjast välja seitse mängijat

24.02

Drelli koduklubi lõi hooaja lõpuni käed kunagise NBA draft'i teise valikuga

24.02

Kläbo ei saanud OM-i eel kuid kihlatuga koos olla: lõpuks on karantiin läbi!

24.02

Veesaar ja North Carolina said väärtusliku võidu

24.02

Rootsi koondis pani kokku aegade edukaima taliolümpia

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo