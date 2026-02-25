Pingelise võiduga edasi pääsenud Malõgina kohtub paarismängu paarilisega

Malõgina (WTA 351.) alustas kohtumist vägevalt, kui võitis esimesed neli geimi, vormistades kiirelt 6:2 võidu. Teises setis õnnestus tal minna juhtima 4:2, aga maailma edetabelis 106 kohta kõrgemal asetsev Elizara Yaneva võitis järgmised kolm geimi. Malõgina viis veel seti lõppmängu, aga bulgaarlanna võitis kaks geimi järjest ja seti 7:5.

Otsustavas setis kordus peaaegu et sama stsenaarium: Malõgina läks juhtima 4:2, misjärel võitis turniiril viienda asetuse saanud bulgaarlanna kaks geimi järjest. Eesti esireket ei lubanud teist korda vastasel siiski võidutseda ning murdis seisul 4:4, teenides järgmise geimiga 6:4 võidu.

Malõgina lõi kaks ja pool tundi kestnud kohtumise jooksul kaks ässa, Yaneva sai hakkama ühega. Malõgina tegi neli topeltviga, vastane ühe vähem. Esimeselt servilt teenis Eesti esireket punkti 59-protsendilise eduga (Yaneva 70%), teiselt pallingult sai Malõgina punkti 89-protsendilise eduga (Yaneva 90%). Malõgina sai lausa 19 murdevõimalust ja kasutas neist ära seitse, tõrjudes vastase üheksast võimalusest neli.

Malõgina vastane kaheksandikfinaalis on tema paarismängu partner Alicia Dudeney (WTA 439.), kes alistas šveitslanna Valentina Ryseri (WTA 308.) 7:6 (7), 3:6, 7:6 (4). Neljapäeval mängivad nad ka paarismänguturniiri veerandfinaalis.