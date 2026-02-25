Cavaliers alistas Knicksi ja kerkis nendega samale pulgale

Idakonverentsi esinelikusse kuuluvad Cavaliers ja Knicks mängisid Clevelandis toimunud mängus avaveerandil tasavägiselt, aga Cavaliers paisutas teise veerandi alguses edu kahekohaliseks. Knicks jõudis enne poolajapausi veel punkti kaugusele, aga Cleveland pani teisel poolajal asjad paika ning vormistas 109:94 (35:26, 25:28, 23:11, 26:29) võidu.

Donovan Mitchell viskas võidumängus 23 punkti ja lisas veel viis lauapalli, neli korvisöötu ja kolm vaheltlõiget. James Harden lisas 20 punkti, Jarrett Allen tegi 19 punkti ja kümne lauaga kaksikduubli. Knicksi resultatiivseim oli 20 punkti visanud Jalen Brunson.

New York jätkab 37 võidu ja 22 kaotusega idakonverentsis kolmandal real, aga Cavaliersil on täpselt sama saldo. Esikohal on Detroit Pistons (42-14), teisel kohal Boston Celtics (38-19), Knicksile ja Cavaliersile järgnevad Toronto Raptors (34-24) ja Philadelphia 76ers (32-26).

Orlando Magic rändas läänerannikule ning läks Los Angeles Lakersi vastu 6,7 sekundit enne mängu lõppu ühega juhtima. Lakers andis viimase viske LeBron Jamesile, kuid vanameistri keeruline kolmene ei kukkunud ja Magic sai 110:109 (25:33, 28:23, 26:24, 31:29) võidu.

Paolo Banchero viskas võitjate eest 36 punkti ja lisas kümme lauapalli, Desmond Bane lisas omalt poolt 22 punkti. Luka Doncic viskas 22 punkti, jagas 15 resultatiivset söötu, aga jäi kolmikduublist ühe lauapalli kaugusele. James viskas 21 punkti, sama tegi ka keskmängija Deandre Ayton, kes kogus ka 13 lauapalli.

Äsja Golden State Warriorsist vahetustehinguga Atlanta Hawksi saadetud Jonathan Kuminga tegi vinge debüüdi, kui juhtis oma uue klubi Washington Wizardsi üle 119:98 (35:20, 25:23, 40:21, 19:34) võidule. 23-aastane Kuminga viskas 27 punkti, kogus veel seitse lauda, jagas neli korvisöötu ja tegi kaks vaheltlõiget.

Tulemused:

Indiana - Philadelphia 114:135

Toronto - Oklahoma City 107:116

Brooklyn - Dallas 114:123

Chicago - Charlotte 99:131

New Orleans - Golden State 113:109

Milwaukee - Miami 128:117

Phoenix - Boston 81:97

Portland - Minnesota 121:124