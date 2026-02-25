Lajal liikus Prantsusmaal kindla võiduga edasi

22-aastane Lajal (ATP 160.) kohtus turniiri avaringis itaallase Jacopo Berrettiniga (ATP 301.) ja alustas kolme järjestikuse geimivõiduga. Berrettini püsis seejärel küll kahe-kolme geimi kaugusel, aga eestlane vormistas kindla 6:3 võidu.

Teist setti alustas Lajal murdega ja läks siis juhtima 2:1, misjärel võitis ta neli geimi järjest ning tagas 6:1 võiduga edasipääsu teise ringi.

Lajal oli servil kindel ning lõi tunni ja seitse minutit kestnud matši vältel viis ässa ning ei teinud ühtki topeltviga. Berrettini sai hakkama seitsme ässaga, aga patustas nelja topeltveaga. Lajal teenis esimeselt pallingult punkti 95-protsendilise eduga (Berrettini 61%), teisel servil tuli punkt 63-protsendiliselt (Berrettini 21%). Eestlasel oli üheksa murdevõimalust, millest ta realiseeris neli. Vastane ühtki võimalust ei saanud.

Turniiril viienda asetuse saanud Lajal kohtub teises ringis prantslase Pierre-Hugues Herbertiga (ATP 182.), kes alistas avaringis kaasmaalase Raphael Perot' (ATP 368.) 6:4, 6:4. Lajal ja Herbert mängisid 2023. aastal üksteisega kolm korda, eestlane sai kaks võitu.