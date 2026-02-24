X!

Elena Malõgina pääses Trnavas põhiturniirile

Tennis
Elena Malõgina.
Elena Malõgina. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Elena Malõgina mängib sel nädalal Slovakkias Trnavas W75 kategooria ITF-i turniiril, kus läbis kvalifikatsiooni ja jõudis paarismängus teise ringi.

Sealjuures võitis Malõgina kvalifikatsiooni avaringis 6:3, 1:6, 6:4 Ana Konjuhi (Horvaatia, WTA 727.), kes oli eelmisel kümnendil juunioride maailma esireket ja WTA edetabelis parimal nädalal (juuli 2017) 20. kohal. Teise ringi mängus alistas Malõgina Julie Pastikova (Tšehhi, WTA 536.) 6:3, 6:2, vahendab Tennisnet.ee.

Paarismängus on Malõgina partner jälle Alicia Dudeney (Suurbritannia), kellega koos on nad võitnud kaks W50 turniiri, neist ühe ka tänavu. Sealjuures mullu võitsid Dudeney - Malõgina just Trnavas, aga tookord peeti see turniir novembris.

Teisipäeval läks neil raskelt, aga võitsid Elena Milovanovici (Serbia) ja Raluca Georgiana Serbani (Küpros) 3:6, 7:5, 10:8. Sealjuures oldi otsustavas kiires lõppmängus 0:4 taga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

24.02

Elena Malõgina pääses Trnavas põhiturniirile

24.02

Pärnu rannatennise ITF-i turniiridel jäid esikohad Eestisse

24.02

De Minaur piirdus Mehhikos ühe mänguga, Draper lõpetas pika vigastuspausi

22.02

Alcaraz ja Pegula said Lähis-Idas karikat tõsta

21.02

Svitolina sai kolme tunni pikkuse lahingu järel Gauffist jagu

20.02

Malõgina langes välja ka paarismängus

18.02

Glinka pidi Lille'is reketid pakkima

17.02

Malõgina kaotas Saksamaa W75 turniiril avaringis

17.02

Sinner alustas Doha turniiri kindla võiduga

13.02

Eesti tennisemeeskonda ootab taas ees pikk lend

11.02

Lajali ja Glinka lahing jäi Lajali tervisemure tõttu pooleli

08.02

Lajal ja Glinka mängivad Prantsusmaal esmakordselt üksteise vastu

08.02

Eesti tennisemeeskond teenis Namiibia üle kindla võidu

07.02

Lajal ja Mölder olid üksikmängudes võidukad

06.02

Lajal avab Davise karikamatši Namiibia teise reketi vastu

multimeedia

sport.err.ee uudised

00:01

Vapper Norra jalgpalliklubi lõpetas Milano Interi eurohooaja

24.02

Elena Malõgina pääses Trnavas põhiturniirile

24.02

Madridi Atletico jõudis Meistrite liigas taas 16 hulka

24.02

Eesti meistriteks kabetasid Lokotar ja Kello

24.02

Flora sai selge kaotuse ja Liivimaa karikas läks lõunanaabritele

24.02

Maroko kauaaegne kapten loobus koondisesärgist

24.02

Olümpial kõrvale astunud Giacomel viibib südameravil Uuendatud

24.02

Reali ja Benfica korduslahingut saadab rassismiküsimus

24.02

Rootsi koondis pani kokku aegade edukaima taliolümpia

24.02

Inter rebib end konkurentidest üha kaugemale

24.02

PSG jalgpallur Hakimi peab ilmuma kohtu ette süüdistatuna vägistamises

24.02

Soome tahab pärast üht kehvemat olümpiat naabritele järele jõuda

24.02

Maailmameister Zhao võitis mõne nädala jooksul juba teise profiturniiri

24.02

Pärnu rannatennise ITF-i turniiridel jäid esikohad Eestisse

24.02

Šeško sekkus taas pingilt väravaga ja ManU kindlustas neljandat kohta

24.02

Kläbo ei saanud OM-i eel kuid kihlatuga koos olla: lõpuks on karantiin läbi!

24.02

Soosik alustab võrkpalli naiste meistriliiga veerandfinaalseeriat

24.02

KUULA | "Võimla" võttis Milano Cortina OM-i kokku Tõnis Niinemetsaga Uuendatud

24.02

Rahutused MM-i korraldajalinnas on FIFA murelikuks muutnud

24.02

De Minaur piirdus Mehhikos ühe mänguga, Draper lõpetas pika vigastuspausi

loetumad

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

24.02

Olümpial kõrvale astunud Giacomel viibib südameravil Uuendatud

23.02

Rannula praakis koondise nimekirjast välja seitse mängijat

24.02

Soome tahab pärast üht kehvemat olümpiat naabritele järele jõuda

24.02

Veesaar ja North Carolina said väärtusliku võidu

23.02

Rannula: Rootsi on ebameeldiv meeskond, kaitse saab otsustavaks

24.02

Drelli koduklubi lõi hooaja lõpuni käed kunagise NBA draft'i teise valikuga

23.02

Vonn oleks peaaegu jala kaotanud: see tuleb üks pikk teekond

24.02

Kläbo ei saanud OM-i eel kuid kihlatuga koos olla: lõpuks on karantiin läbi!

23.02

Noored kergejõustiklased püstitasid Balti meistrivõistlustel kaks rekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo