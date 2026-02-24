Elena Malõgina pääses Trnavas põhiturniirile

Sealjuures võitis Malõgina kvalifikatsiooni avaringis 6:3, 1:6, 6:4 Ana Konjuhi (Horvaatia, WTA 727.), kes oli eelmisel kümnendil juunioride maailma esireket ja WTA edetabelis parimal nädalal (juuli 2017) 20. kohal. Teise ringi mängus alistas Malõgina Julie Pastikova (Tšehhi, WTA 536.) 6:3, 6:2, vahendab Tennisnet.ee.

Paarismängus on Malõgina partner jälle Alicia Dudeney (Suurbritannia), kellega koos on nad võitnud kaks W50 turniiri, neist ühe ka tänavu. Sealjuures mullu võitsid Dudeney - Malõgina just Trnavas, aga tookord peeti see turniir novembris.

Teisipäeval läks neil raskelt, aga võitsid Elena Milovanovici (Serbia) ja Raluca Georgiana Serbani (Küpros) 3:6, 7:5, 10:8. Sealjuures oldi otsustavas kiires lõppmängus 0:4 taga.