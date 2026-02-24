X!

Inter rebib end konkurentidest üha kaugemale

Jalgpall
Milano Inter
Milano Inter Autor/allikas: SCANPIX / PA Images
Jalgpall

Itaalia jalgpalli kõrgliigas on hoo sisse saanud Milano Inter ja jätkab pärast konkurentide ebaõnnestumist meistritiitli suunas liikumist.

Inter sai 26. vooru kohtumises võõrsil jagu Leccest 2:0 (75. Henrik Mhitarjan, 82. Manuel Akanji) ja kirjutas turniiritabelisse seitsmenda liigavõidu järjest.

Linnarivaal ja lähim jälitaja AC Milan jäi aga järgmine päev kodus alla Parmale 0:1. Samuti esikolmikusse kuuluv Napoli pidi aga võõrsil tunnistama Atalanta 2:1 paremust.

26. vooru järel on Interil liidrina 64 punkti ja Milan jääb juba kümne punkti kaugusele. 50 punkti peal on Napoli ja pealinnaklubi AS Roma.

Itaalia kõrgliigas jääb pidada veel 12 mänguvooru. Inter mängib järgmisena laupäeval, 28. veebruaril kodus Genoaga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

18:07

Inter rebib end konkurentidest üha kaugemale

17:49

PSG jalgpallur Hakimi peab ilmuma kohtu ette süüdistatuna vägistamises

15:05

Šeško sekkus taas pingilt väravaga ja ManU kindlustas neljandat kohta

13:25

Rahutused MM-i korraldajalinnas on FIFA murelikuks muutnud

10:20

Neidude jalgpallikoondis alustab San Marinos EM-valikturniiri

08:40

Curro Torres hakkab juhendama Hispaania kolmanda divisjoni klubi

23.02

Jalgpallikoondis kohtub Aafrika turnee avamängus Keeniaga

23.02

Curacao jalgpallikoondisega imet teinud treener ei sõida MM-ile

23.02

Väravavahiga kokku põrganud Milani poolkaitsja vajab operatsiooni

23.02

Tõugjas aitas Halmstadi oma debüüdil võidule

sport.err.ee uudised

18:41

Rootsi koondis pani kokku aegade edukaima taliolümpia

18:07

Inter rebib end konkurentidest üha kaugemale

17:49

PSG jalgpallur Hakimi peab ilmuma kohtu ette süüdistatuna vägistamises

17:23

Soome tahab pärast üht kehvemat olümpiat naabritele järele jõuda

16:49

Olümpial kõrvale astunud Giacomel viibib südameravil

16:08

Maailmameister Zhao võitis mõne nädala jooksul juba teise profiturniiri

15:50

Pärnu rannatennise ITF-i turniiridel jäid esikohad Eestisse

15:05

Šeško sekkus taas pingilt väravaga ja ManU kindlustas neljandat kohta

14:34

Kläbo ei saanud OM-i eel kuid kihlatuga koos olla: lõpuks on karantiin läbi!

13:51

Soosik alustab võrkpalli naiste meistriliiga veerandfinaalseeriat

13:27

KUULA | "Võimla" võttis Milano Cortina OM-i kokku Tõnis Niinemetsaga Uuendatud

13:25

Rahutused MM-i korraldajalinnas on FIFA murelikuks muutnud

12:18

De Minaur piirdus Mehhikos ühe mänguga, Draper lõpetas pika vigastuspausi

11:46

Spurs alistas NBA tippude vastasseisus Pistonsi

11:08

Drelli koduklubi lõi hooaja lõpuni käed kunagise NBA draft'i teise valikuga

10:20

Neidude jalgpallikoondis alustab San Marinos EM-valikturniiri

09:45

Veesaar ja North Carolina said väärtusliku võidu

09:14

Olümpiadebütant Meentalo sõidab juunioride MM-ile

08:40

Curro Torres hakkab juhendama Hispaania kolmanda divisjoni klubi

08:01

Bratka ja Kosareva kerkisid üleplatsinaiseks, Adler säras kaotusmängus

loetumad

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

23.02

Rannula praakis koondise nimekirjast välja seitse mängijat

23.02

Rannula: Rootsi on ebameeldiv meeskond, kaitse saab otsustavaks

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

23.02

Vonn oleks peaaegu jala kaotanud: see tuleb üks pikk teekond

22.02

VAATA | Olümpiakangelane Sildaru võeti Tallinnas pidulikult vastu

09:45

Veesaar ja North Carolina said väärtusliku võidu

23.02

Eesti Olümpiakomitee premeerib Henry ja Tõnis Sildaru

11:08

Drelli koduklubi lõi hooaja lõpuni käed kunagise NBA draft'i teise valikuga

23.02

ERR-i olümpiajutud: kus sa olid, kui Eesti olümpiamedali võitis?

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo