Inter rebib end konkurentidest üha kaugemale

Itaalia jalgpalli kõrgliigas on hoo sisse saanud Milano Inter ja jätkab pärast konkurentide ebaõnnestumist meistritiitli suunas liikumist.

Inter sai 26. vooru kohtumises võõrsil jagu Leccest 2:0 (75. Henrik Mhitarjan, 82. Manuel Akanji) ja kirjutas turniiritabelisse seitsmenda liigavõidu järjest.

Linnarivaal ja lähim jälitaja AC Milan jäi aga järgmine päev kodus alla Parmale 0:1. Samuti esikolmikusse kuuluv Napoli pidi aga võõrsil tunnistama Atalanta 2:1 paremust.

26. vooru järel on Interil liidrina 64 punkti ja Milan jääb juba kümne punkti kaugusele. 50 punkti peal on Napoli ja pealinnaklubi AS Roma.

Itaalia kõrgliigas jääb pidada veel 12 mänguvooru. Inter mängib järgmisena laupäeval, 28. veebruaril kodus Genoaga.