PSG jalgpallur Hakimi peab ilmuma kohtu ette süüdistatuna vägistamises

Jalgpall
Achraf Hakimi
Achraf Hakimi Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Pariisi Saint-Germaini ja Maroko jalgpallikoondise mängija Achraf Hakimi peab astuma Prantsusmaal kohtu ette süüdistusega vägistamises.

27-aastane jalgpallur andis sellest ise ühismeedias teada ja eitas süüdistust. "Tänapäeval on süüdistus vägistamises piisav, et õigustada kohtuprotsessi pidamist, isegi kui ma seda eitan ja kõik tõestab, et see on vale," kirjutas Hakimi platvormil X.

"See on sama ebaõiglane nii süütute kui ka tõeliste ohvrite suhtes. Ma olen selle kohtuprotsessi eel rahulik ja see võimaldab tõel avalikult välja tulla."

Nanterre'i prokuratuur algatas uurimise 2023. aastal pärast seda, kui jalgpalluri vastu esitati vägistamissüüdistus. Prokurör kinnitas teisipäeval, et Hakimi juhtum on saadetud edasi kohtumisse.

Mängija koduklubi PSG asub kolmapäeval Meistrite liiga raames vastamisi Monacoga. Hakimi kuulub koosseisu. Peatreener Luis Enrique keeldus mängueelsel pressikonverentsil kommenteerimast, kas see mõjutab Hakimi abikapteni staatust või rolli meeskonnas laiemalt.

Toimetaja: Siim Boikov

