Pärnu rannatennise ITF-i turniiridel jäid esikohad Eestisse

Tennis
Aylin ja Adelia Susi
Aylin ja Adelia Susi Autor/allikas: Eesti Tennise Liit
Tennis

Jõulumäe rannatennise hallis peeti nädalavahetusel kaks ITF-i turniiri BT10 Pärnu 1 ja BT10 Pärnu 2, kus edu saatis Eesti mängijaid.

Mõlema turniiri koosseis oli enam-vähem sama, aga tulemused erinevad, vahendab Tennisnet.ee. BT10 Pärnu 1 turniiril õigustasid naiste paarismängus esimest asetust õed Adelia ja Aylin Susi. Nad alistasid veerandfinaalis üllatavalt raskelt Helene Liiviku ja Merilin Vikkiski 6:7, 6:2, 10:8, aga said poolfinaalis kindlamalt jagu Renate Hinnost ja Elina Kalvest (3.) 6:4, 6:4. Finaalis võitsid õed Susid Läti õdedepaari Anna ja Marta Andrejeva (2.) 2:6, 6:4, 10:7.

BT10 Pärnu 2 turniiril said aga Hinno/Kalve Susidelt revanši tulemusega 6:3, 6:1. Enne olid Hinno/Kalve välja lülitanud ka õed Andrejevad 6:1, 6:1.

Meestel olid mõlemal turniiril esimesena asetatud Mahe Bourjea (Prantsusmaa)/Emilis Jukna (Leedu), aga nad ei võitnud kumbagi turniiri. BT10 Pärnu 1 turniiril kaotas esimese asetusega paar itaallastele Giacomo Gorile ja Matteo Turellale, kes jõudsid ka finaali. Kuid seal alistasid Karl Henrik Pukka/Antoni Wieczorek (Poola, 3.) Itaalia paari 5:7, 6:3, 10:5. Poolfinaalis olid nad võitnud Ragnar Jungi ja Priit Pihli (2.) 6:1, 6:4.

BT10 Pärnu 2 turniiril kaotasid Pukka/Wieczorek juba esimeses ringis, ent Jung/Pihl olid sedakorda edukad. Teist korda jõudsid finaali Gori/Turella, kes seekord lülitasid Bourjea/Jukna välja poolfinaalis. Kuid itaallased jäidki Jõulumäel esikohata, sest Jung/Pihl võitsid neid finaalis 2:6, 7:5, 10:8.

Toimetaja: Anders Nõmm

