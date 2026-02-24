X!

Šeško sekkus taas pingilt väravaga ja ManU kindlustas neljandat kohta

Jalgpall
Benjamin Šeško
Benjamin Šeško Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas alistas Manchester United esmaspäeval 1:0 Evertoni ja jätkab tabelis neljandal kohal.

Mängu ainus värav sündis Liverpoolis 71. minutil, kui Matheus Cunha vabastas oma karistusala juures suurepärase pika sööduga Bryan Mbeumo, kes leidis kaitsjad oma tuulde jätnud Šeško ning 13 minutit varem vahetusest sekkunud Sloveenia ründaja lahendas üks-üks olukorra.

22-aastane Šeško on oma viimases seitsmes mängus ManU eest löönud kuus väravat, sealjuures viimases neljas kolm, olles neis kokku platsil veetnud vaid 93 minutit. Ka kaks nädalat tagasi West Hami vastu sekkus sloveen mängu lõpus pingilt ning lõi lisaminutitel viigivärava.

Sel aastal pole United Inglismaa kõrgliigas kaotanud ühtegi mängu, viimasest kuuest on võidetud viis ja nii ollakse 11 mängu enne hooaja lõppu tabelis 48 punktiga neljandal kohal. Nii Chelsea kui Liverpool on kogunud 45 punkti, Unitedi ees oleval Aston Villal on 51 silma.

"Tunneme alati, et meil on võimalik võita," rääkis ManU peatreener Michael Carrick. "Oma värava puhtana hoidmine oli meie jaoks sama tähtis kui ise löömine. See oli suurepärane värav. Ben [Šeško] on praegu heas vormis ning olen kindel, et temast saab meie jaoks pikaks ajaks väga tähtis mängija."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:05

Šeško sekkus taas pingilt väravaga ja ManU kindlustas neljandat kohta

13:25

Rahutused MM-i korraldajalinnas on FIFA murelikuks muutnud

10:20

Neidude jalgpallikoondis alustab San Marinos EM-valikturniiri

08:40

Curro Torres hakkab juhendama Hispaania kolmanda divisjoni klubi

23.02

Jalgpallikoondis kohtub Aafrika turnee avamängus Keeniaga

23.02

Curacao jalgpallikoondisega imet teinud treener ei sõida MM-ile

23.02

Väravavahiga kokku põrganud Milani poolkaitsja vajab operatsiooni

23.02

Tõugjas aitas Halmstadi oma debüüdil võidule

23.02

Arsenal lõi ka võõrsil Tottenhamile neli väravat

22.02

Metsa klubi sai tähtsa võidu Werderi üle

sport.err.ee uudised

15:05

Šeško sekkus taas pingilt väravaga ja ManU kindlustas neljandat kohta

14:34

Kläbo ei saanud OM-i eel kuid kihlatuga koos olla: lõpuks on karantiin läbi!

13:51

Soosik alustab võrkpalli naiste meistriliiga veerandfinaalseeriat

13:27

KUULA | "Võimla" võttis Milano Cortina OM-i kokku Tõnis Niinemetsaga Uuendatud

13:25

Rahutused MM-i korraldajalinnas on FIFA murelikuks muutnud

12:18

De Minaur piirdus Mehhikos ühe mänguga, Draper lõpetas pika vigastuspausi

11:46

Spurs alistas NBA tippude vastasseisus Pistonsi

11:08

Drelli koduklubi lõi hooaja lõpuni käed kunagise NBA draft'i teise valikuga

10:20

Neidude jalgpallikoondis alustab San Marinos EM-valikturniiri

09:45

Veesaar ja North Carolina said väärtusliku võidu

09:14

Olümpiadebütant Meentalo sõidab juunioride MM-ile

08:40

Curro Torres hakkab juhendama Hispaania kolmanda divisjoni klubi

08:01

Bratka ja Kosareva kerkisid üleplatsinaiseks, Adler säras kaotusmängus

23.02

VIDEO | Milano Cortina taliolümpiamängud said väärika lõpu

23.02

Noored kergejõustiklased püstitasid Balti meistrivõistlustel kaks rekordit

23.02

Tohver: kuidas potentsiaali medaliks realiseerida?

23.02

ETV spordisaade, 23. veebruar

23.02

Vonn oleks peaaegu jala kaotanud: see tuleb üks pikk teekond

23.02

Poola karikavõitja Suurorg: jalad on päris väsinud, tuleb hakkama saada

23.02

Rannula: Rootsi on ebameeldiv meeskond, kaitse saab otsustavaks

loetumad

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

23.02

Rannula praakis koondise nimekirjast välja seitse mängijat

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

22.02

VAATA | Olümpiakangelane Sildaru võeti Tallinnas pidulikult vastu

23.02

Eesti Olümpiakomitee premeerib Henry ja Tõnis Sildaru

23.02

Rannula: Rootsi on ebameeldiv meeskond, kaitse saab otsustavaks

23.02

Vonn oleks peaaegu jala kaotanud: see tuleb üks pikk teekond

22.02

Sildaru vastuvõtust: siia tulek oli pingelisem kui ükski võistlusstart

23.02

ERR-i olümpiajutud: kus sa olid, kui Eesti olümpiamedali võitis?

23.02

Rahvusvahelise paralümpiakomitee juht: julgustame ukrainlasi osa võtma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo