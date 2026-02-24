Šeško sekkus taas pingilt väravaga ja ManU kindlustas neljandat kohta

Mängu ainus värav sündis Liverpoolis 71. minutil, kui Matheus Cunha vabastas oma karistusala juures suurepärase pika sööduga Bryan Mbeumo, kes leidis kaitsjad oma tuulde jätnud Šeško ning 13 minutit varem vahetusest sekkunud Sloveenia ründaja lahendas üks-üks olukorra.

22-aastane Šeško on oma viimases seitsmes mängus ManU eest löönud kuus väravat, sealjuures viimases neljas kolm, olles neis kokku platsil veetnud vaid 93 minutit. Ka kaks nädalat tagasi West Hami vastu sekkus sloveen mängu lõpus pingilt ning lõi lisaminutitel viigivärava.

Sel aastal pole United Inglismaa kõrgliigas kaotanud ühtegi mängu, viimasest kuuest on võidetud viis ja nii ollakse 11 mängu enne hooaja lõppu tabelis 48 punktiga neljandal kohal. Nii Chelsea kui Liverpool on kogunud 45 punkti, Unitedi ees oleval Aston Villal on 51 silma.

"Tunneme alati, et meil on võimalik võita," rääkis ManU peatreener Michael Carrick. "Oma värava puhtana hoidmine oli meie jaoks sama tähtis kui ise löömine. See oli suurepärane värav. Ben [Šeško] on praegu heas vormis ning olen kindel, et temast saab meie jaoks pikaks ajaks väga tähtis mängija."