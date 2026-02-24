Soosik alustab võrkpalli naiste meistriliiga veerandfinaalseeriat

Nimetatud paaris on kindel favoriit Rae Spordikool/VIASTON, kes tuli põhiturniiril esimeseks. TBD Pharmatech/Kastre sai põhiturniiril kaheksanda koha. Mõlemas omavahelises vastasseisus jäi peale Rae naiskond, saavutades nii võõrsil kui kodusaalis 3:0 võidu.

Kolmapäeval Tuule spordihoones toimuv mäng saab avavile kell 18.45, teist korda kohtutakse Tartu naiskonna kodusaalis.

Põhiturniiri teine naiskond Tartu Ülikool/Bigbank mängib veerandfinaalis Audentese Spordigümnaasiumiga (7.), tiitlikaitsja TalTech/Nordaid (3.) BARRUS/Võru Võrkpalliklubiga (6.) ja Viimsi/Tallinna Ülikool (4.) Viljandi Metalliga (5.).

Veerandfinaalid toimuvad kahe võiduni, kusjuures esimene ja vajadusel kolmas mäng peetakse põhiturniiril kõrgemal kohal lõpetanud võistkondade kodus.