De Minaur piirdus Mehhikos ühe mänguga, Draper lõpetas pika vigastuspausi

Maailma kuues reket De Minaur läks avaringis vastamisi kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud ameeriklase Patrick Kypsoniga (ATP 103.) ning pidi vastu võtma 1:6, 7:6 (4), 6:7 (4) kaotuse. Kaks tundi ja 40 minutit kestnud mängu jooksul servis Austraalia esinumber kümme ässa, aga võitis 59-protsendilise servitäpsuse juures oma teiselt servilt 54 protsenti punktidest.

Asetusega mängijatest piirdus Acapulcos ühe mänguga ka britt Cameron Norrie, kes jäi 3:6, 2:6 alla turniirile vabapääsme teeninud hispaanlasele Rafael Jodarile. Kõrgeima asetusega mängib turniiril Alexander Zverev, tippudest on võistlustules ka Casper Ruud ja Alejandro Davidovich Fokina.

Eelmisel hooajal vigastustega kimpus olnud britt Jack Draper (ATP 15.) naasis esimest korda pärast augustit ATP karussellis võistlustulle, kui oli Dubai ATP 500 turniiri avaringis 7:6 (8), 6:3 üle kvalifikatsioonist edasi pääsenud prantslasest Quentin Halys'st. Dubais on kõrgeima asetusega meheks Felix Auger-Aliassime.