Drelli koduklubi lõi hooaja lõpuni käed kunagise NBA draft'i teise valikuga

30-aastane Parker sõlmis suvel Partizaniga kahe aasta pikkuse lepingu, aga on Serbia tippklubi eest Euroliigas saanud mängida ainult 15 mängus ning on neis keskmiselt kogunud 7,7 punkti ja 2,5 lauapalli.

Serbia meedia teatel liitub 203 sentimeetri pikkune ameeriklane hooaja lõpuni Badalonaga ning Hispaania klubi võtab ka osa Parkeri palgast enda kanda.

2014. aastal valis Milwaukee Bucks Parkeri NBA draft'is teise mehena, aga ta rebestas toona enne talvepausi põlve ristatisideme ning on karjääri jooksul ka teiste vigastuste tõttu pidanud palju aega platsi kõrval veetma.

Oma 12 profihooajast ongi Parker täies mahus kaasa saanud teha vaid kolm: oma teine hooaeg Bucksis (2015/16) ning kaks eelmist Barcelona eest Euroliigas mängides.