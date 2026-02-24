Neidude jalgpallikoondis alustab San Marinos EM-valikturniiri

Eesti võistleb ühes alagrupis Sloveenia, Küprose ja San Marinogo. Koondis koguneb teisipäeval,mil koondislasi ootab ees ka ühine treening. Teekonda San Marinosse alustatakse päev hiljem.

Esimene valikturniiri kohtumine peetakse reedel, 27. veebruaril Eesti aja järgi 12 võõrustajariigi eakaaslaste vastu. Kohtumine Küprosega ootab ees 2. märtsil kell 12 ning Sloveeniaga minnakse vastamisi 5. märtsil algusega kell 12. Mängude otsepildi võimalus on selgumisel ning jalgpalliliit avalikustab sellekohase info esimesel võimalusel.

Eesootavatest vastastest on Küprosega selles vanuseklassis kohtutud B-liigas nii mullu kevadel kui ka 2024. aasta sügisel – mõlemast mängust väljus Eesti võitjana. Sloveeniaga mindi vastamisi viimati 2019. aastal, mil vastane teenis kindla võidu, San Marinoga ei ole Eesti selles vanuseklassis varem kohtunud.

B-liigas on võistlustules 24 koondist, kes võistlevad EM-valikturniiri uueks hooajaks A-liigasse tõusmise nimel. Astme võrra kõrgemale tõusevad kõik alagrupivõitjad ning parim teise koha teeninud võistkond.

Eesti neidude U-19 koondise koosseis EM-valikturniiril:

Väravavahid

Melani Lisandra Kõrran (06.07.2007) – Saku Sporting

Merit Lelov (02.08.2008) – Pärnu JK Poseidon

Kaitsjad

Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – Paide Linnanaiskond

Isabella-Sofia Scotti (22.04.2008) – CF Fenix Moncada (ESP)

Liis Getter Saar (10.01.2007) – Viimsi JK

Alesja Kiuru (01.08.2008) – Tallinna FC Flora

Grete Gross (26.01.2008) – Saku Sporting

Dajana Smirnova (21.03.2007) – Tallinna FC Flora

Ranele Valk (28.07.2007) – Viimsi JK

Mirell Raaga (12.05.2008) – Pärnu JK Poseidon

Poolkaitsjad ja ründajad

Karmen Vapper (16.08.2007) – Tallinna FC Flora

Hanna Haavistu (05.12.2008) – Tallinna FC Flora

Pilleriin Pohlak (09.08.2007) – Tallinna FC Flora

Nicole Kelli (26.05.2008) – Paide Linnanaiskond

Reti Marleen Ränk (02.08.2008) – Saku Sporting

Darina Kudjavnina (25.08.2008) – Tallinna FC Flora

Anna-Liisa Heide (07.08.2008) – Harju JK Laagri

Anželika Jotkina (10.09.2007) – FC Basel (SUI)

Rebeka Nora Jürgens (17.03.2007) – Pärnu JK Poseidon

Rianna Väärsi (23.05.2009) – Tartu JK Tammeka

Peatreener: Reivo Vinter