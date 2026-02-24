Neidude jalgpallikoondis alustab San Marinos EM-valikturniiri
Eesti neidude U-19 jalgpallikoondis võistleb 27. veebruarist 5. märtsini San Marinos toimuvas EM-valikturniiri teises ringis. Koondise koosseisu kuulub 20 mängijat.
Eesti võistleb ühes alagrupis Sloveenia, Küprose ja San Marinogo. Koondis koguneb teisipäeval,mil koondislasi ootab ees ka ühine treening. Teekonda San Marinosse alustatakse päev hiljem.
Esimene valikturniiri kohtumine peetakse reedel, 27. veebruaril Eesti aja järgi 12 võõrustajariigi eakaaslaste vastu. Kohtumine Küprosega ootab ees 2. märtsil kell 12 ning Sloveeniaga minnakse vastamisi 5. märtsil algusega kell 12. Mängude otsepildi võimalus on selgumisel ning jalgpalliliit avalikustab sellekohase info esimesel võimalusel.
Eesootavatest vastastest on Küprosega selles vanuseklassis kohtutud B-liigas nii mullu kevadel kui ka 2024. aasta sügisel – mõlemast mängust väljus Eesti võitjana. Sloveeniaga mindi vastamisi viimati 2019. aastal, mil vastane teenis kindla võidu, San Marinoga ei ole Eesti selles vanuseklassis varem kohtunud.
B-liigas on võistlustules 24 koondist, kes võistlevad EM-valikturniiri uueks hooajaks A-liigasse tõusmise nimel. Astme võrra kõrgemale tõusevad kõik alagrupivõitjad ning parim teise koha teeninud võistkond.
Eesti neidude U-19 koondise koosseis EM-valikturniiril:
Väravavahid
Melani Lisandra Kõrran (06.07.2007) – Saku Sporting
Merit Lelov (02.08.2008) – Pärnu JK Poseidon
Kaitsjad
Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – Paide Linnanaiskond
Isabella-Sofia Scotti (22.04.2008) – CF Fenix Moncada (ESP)
Liis Getter Saar (10.01.2007) – Viimsi JK
Alesja Kiuru (01.08.2008) – Tallinna FC Flora
Grete Gross (26.01.2008) – Saku Sporting
Dajana Smirnova (21.03.2007) – Tallinna FC Flora
Ranele Valk (28.07.2007) – Viimsi JK
Mirell Raaga (12.05.2008) – Pärnu JK Poseidon
Poolkaitsjad ja ründajad
Karmen Vapper (16.08.2007) – Tallinna FC Flora
Hanna Haavistu (05.12.2008) – Tallinna FC Flora
Pilleriin Pohlak (09.08.2007) – Tallinna FC Flora
Nicole Kelli (26.05.2008) – Paide Linnanaiskond
Reti Marleen Ränk (02.08.2008) – Saku Sporting
Darina Kudjavnina (25.08.2008) – Tallinna FC Flora
Anna-Liisa Heide (07.08.2008) – Harju JK Laagri
Anželika Jotkina (10.09.2007) – FC Basel (SUI)
Rebeka Nora Jürgens (17.03.2007) – Pärnu JK Poseidon
Rianna Väärsi (23.05.2009) – Tartu JK Tammeka
Peatreener: Reivo Vinter
Toimetaja: Anders Nõmm