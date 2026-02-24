Bratka ja Kosareva kerkisid üleplatsinaiseks, Adler säras kaotusmängus

Euroopas mängivatel Eesti naiskorvpalluritel oli möödunud nädal tihedalt mänge täis ning tehti ka mitmeid häid individuaalseid sooritusi. Suurbritannias kerkis Maaja Bratka võimsa esitusega üleplatsinaiseks ning Portugalis jagas Sofia Kosareva sama staatust ühe oma kolleegiga. Belgias tegi kaks korralikku esitust vahepeal sünnipäeva tähistanud Anna Gret Asi ning USA-s hiilgas taas Anete Elisabeth Adler.

Belgia valitsev meister Castors Braine (18-1) ja värskelt 24. sünnipäeva tähistanud Anna Gret Asi said lõppenud nädalal tabelisse juurde kaks võitu, vahendab Basket.ee. Esmalt mängiti võõrsil tulemusega 88:51 üle tabeli üheksas Spirou (6-12). Eestlanna sai 21 mänguminutiga kirja 11 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 2/5, vabavisked 1/2), 4 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget, 2 pallikaotust ja 3 isiklikku viga.

Nädala teises kohtumises purustati kodusaalis koguni 116:22 tabeli viimane Lummen (0-19). Asi arvele kogunes oma sünnipäeval 18 minutit, 12 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 2/5), 3 lauapalli, 4 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget, üks viskeblokeering, üks pallikaotus ja üks isiklik viga.

24-aastane Asi on Belgia kõrgliigas senise 19 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 21,1 minutit, 9,8 punkti, 2,7 lauapalli, 2,8 resultatiivset söötu, 1,6 vaheltlõiget ja 1,4 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 52,6%, kolmestel 37,3% ja vabavisetel 62,2%. Liigatabelis on Castors Braine (18-1) 12 tiimi konkurentsis võiduprotsendilt teisel real, liidrikohal on kaotuseta jätkav Kangoeroes'i (18-0) naiskond.

Eesti korvpallikoondise pikaaegne kapten Mailis Pokk ja tema tänavune kodunaiskond Bydgoszcz (7-14) jätkasid hooaega kahjuks kaotusega, kui kodusaalis jäädi 61:88 alla tabeli kolmandale Wroclawile (15-6). Eestlanna kogus 20 mänguminutiga 6 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 0/4), ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, 3 pallikaotust ja ühe isikliku vea.

33-aastane Pokk on seni Poola kõrgliigas 20 mänguga kirja saanud keskmiselt 27,5 minutit, 9,7 punkti, 5,5 lauapalli, 2,1 resultatiivset söötu ja 2,0 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 43,7%, kolmestel 35,5% ja vabavisetel 65,5%. Liigatabelis on Bydgoszcz (7-14) 12 naiskonna hulgas langenud eelviimasele ehk 11. positsioonile.

Rootsi kõrgliiga valitsev meister Lulea Basket (19-2) ja Kadri-Ann Lass said möödunud nädalal tabelisse juurde kaks võitu. Esmalt mängiti võõrsil tulemusega 87:77 üle tabeli kuues naiskond Södertälje (12-9). Eestlanna teenis mänguaega 23 minutit ning kogus 5 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/3), 2 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, ühe viskeblokeeringu, ühe pallikaotuse ja 4 isiklikku viga.

Nädala teises matšis võideti kodusaalis numbritega 80:61 tabeli neljandat AIK Basketit (14-8). Lass kogus 23 minutiga 7 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 1/4), 3 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ja 2 isiklikku viga.

29-aastane Lass on senise 21 mänguga Rootsi kõrgliigas keskmiselt kirja saanud 27 minutit, 10,7 punkti, 5,8 lauapalli, 3,1 resultatiivset söötu, 1,1 vaheltlõiget ja 1,0 viskeblokeeringut. Tema visketabavused on olnud kahestel 47,4%, kolmestel 38,2% ja vabavisetel 53,3%. Liigatabelis on Lulea Basket (19-2) 13 naiskonna konkurentsis liidrikohal.

Suurbritannia kõrgliigas pidid Maaja Bratka ja Manchester Basketball (4-6) möödnud nädalal leppima kaotusega, kui kodusaalis jäädi tulemusega 62:86 alla Newcastle Eagles'ile (7-4). Eestlanna kogus 36 mänguminutiga üleplatsinaisena 25 punkti (kahesed 8/11, kolmesed 2/5, vabavisked 3/3), 9 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe viskeblokeeringu, 2 pallikaotust ja 4 isiklikku viga.

33-aastane Bratka on Suurbritannia kõrgliigas senise 10 matšiga kogunud keskmiselt 30,4 minutit, 15,2 punkti, 8,2 lauapalli, 1,7 resultatiivset söötu, 1,8 vaheltlõiget, 1,2 viskeblokeeringut ja 1,9 pallikaotust mängus. Tema visketabavused on olnud kahestel 51,1%, kolmestel 34,4% ja vabavisetel 87,1%. Manchester Basketball (4-6) on liigatabelis kümne naiskonna hulgas hetkel kuuendal kohal.

Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro olid lõppenud nädalal võistlustules Portugali karikavõistlustel, kui neil õnnestus veerandfinaalis tulemusega 86:74 võita CAB Madeirat ning jõuda nelja parema hulka. Eesti koondise tagamängija viibis platsil 28 minutit ning sai selle ajaga kirja ühe üleplatsinaisena 21 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 5/10, vabavisked 2/2), 3 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget, 3 pallikaotust ja 3 isiklikku viga.

27-aastane Kosareva on Portugali kõrgliigas senise 19 kohtumisega kogunud keskmiselt 28,7 minutit, 10,4 punkti, 2,3 lauapalli, 2,1 resultatiivset söötu, 0,9 vaheltlõiget ja 2,3 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 44,7%, kolmestel 26,1% ja vabavisetel 77,8%. Liigatabelis on Esgueira Aveiro (9-10) hetkel 12 tiimi hulgas jagamas 6.-8. positsiooni.

Portugali tugevuselt teisel liigatasemel jaotati naiskonnad ümber ning CDEFF (14-2) ja Greeta Üprus jätkavad 1. märtsist mängimist kõrgliigasse edasipääsu nimel.

Itaalia tugevuselt teises liigas pidid Johanna Eliise Teder ja Costa Masagna (16-3) vastu võtma kaotuse, kui võõrsil jäädi tulemusega 61:76 alla tabeli keskmikule Cagliari Virtuse (9-9) naiskonnale. Eestlanna viibis väljakul 23 minutit ning kogus selle ajaga oma tiimis paremuselt kolmandana 10 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 1/4, vabavisked 1/1), 4 lauapalli, 4 resultatiivset söötu, 7 pallikaotust ja 3 isiklikku viga.

26-aastane Teder on Itaalia esiliigas senise 19 mänguga kogunud keskmiselt 22,5 minutit, 10,3 punkti, 2,8 lauapalli, 4,8 resultatiivset söötu, 1,7 vaheltlõiget ja 3,4 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 50%, kolmestel 40,7% ja vabavisetel 82,1%. Liigatabelis on Costa Masagna (16-3) A-grupis 13 naiskonna hulgas hetkel teisel positsiooni.

Boston University Terriers (9-18) ja Anete Elisabeth Adler pidasid lõppenud nädalal kaks kohtumist ning teenisid tabelisse juurde nii võidu kui kaotuse. Esmalt võideti numbritega 77:70 Colgate (6-21). Pärast väikest pausi väljakul tagasi olnud eestlanna kogus 19 minutiga 5 punkti (kahesed 2/5, vabavisked 1/2), 3 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, 5 pallikaotust ja 5 isiklikku viga.

Nädala teises matšis kaotati tulemusega 61:76 Lehigh' (15-11) naiskonnale. Adler tõi 33 minutiga 24 silma (kahesed 12/16, vabavisked 0/1), 7 lauapalli, 3 resultatiivset söötu, 2 viskeblokeeringut, 2 pallikaotust ja ühe isikliku vea.

22-aastane Anete Elisabeth Adler on Bostoni ülikooli eest tänavu senise 23 mänguga kogunud keskmiselt 27,3 minutit, 13,9 punkti, 6,1 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, 0,5 vaheltlõiget, 1,6 viskeblokeeringut ja 2,7 pallikaotust. Tema visketabavus väljakult on olnud 49,8% ning vabavisetel 63,7%.

Washington State Cougars (5-24) ja Keandra Koorits pidid lõppenud nädalal vastu võtma kaks kaotust. Esmalt jäädi numbritega 50:75 alla Gonzaga (21-8) ülikoolile. Selles matšis eestlanna platsil ei käinud. Seejärel kaotati tulemusega 51:79 Oregon State'ile (20-9). Eestlanna oli väljakul 21 minutit ning kogus selle ajaga 13 punkti (kahesed 5/6, kolmesed 1/3), 2 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, 3 pallikaotust ja 2 isiklikku viga.

21-aastane Keandra Koorits on Washington State'i eest tänavuse senise 29 mänguga kogunud keskmiselt 17,6 minutit, 6,6 punkti, 2,6 lauapalli, 0,8 resultatiivset söötu ja 1,0 pallikaotust. Tema visketabavus väljakult on olnud 36,8% (sealhulgas kolmestel 22,5%) ning vabavisetel 81,5%.

Morehead State (17-12) ja Marie Anette Sepp teenisid lõppenud nädalal tabelisse juurde nii võidu kui kaotuse. Esmalt võideti tulemusega 74:70 Eastern Illinois' (4-25) ülikooli. Eestlanna kogus 25 minutiga 12 punkti (kahesed 4/4, kolmesed 1/2, vabavisked 1/2), 2 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, 3 pallikaotust ja 2 isiklikku viga.

Nädala teises kohtumises kaotati numbritega 53:74 Western Illinois' (23-4) ülikoolinaiskonnale. Sepp sai 20 minutiga kirja 10 punkti (kahesed 2/2, kolmesed 2/3), ühe lauapalli, 2 pallikaotust ja 2 isiklikku viga. 23-aastane Marie Anette Sepp on Morehead State'i eest senise 27 mänguga kogunud keskmiselt 32,5 minutit, 10,3 punkti, 4,9 lauapalli, 4,5 resultatiivset söötu, 1,3 vaheltlõiget ning 3 pallikaotust. Tema visketabavus väljakult on olnud 43% (sealhulgas kolmestel 24,2%) ning vabavisetel 56,5%.

Columbia Lions (18-6) sai möödunud nädalal tabelisse juurde võidu, kui tulemusega 81:42 alistati Dartmouth (10-14). Eestlanna Marta Eleri Jaama kogus 11 minutiga ühe punkti (kolmesed 0/1, vabavisked 1/2), 3 lauapalli, 3 resultatiivset söötu ja ühe pallikaotuse. Idaho Vandals (23-5) ja Kätlin Kangur pidasid lõppenud nädalal samuti kaks kohtumist ja võitsid need mõlemad. Nende võiduseeria kasvas sellega kümne mängu pikkuseks.

Esmalt alistati tulemusega 86:66 Portland State (6-20). Eestlanna teenis mänguaega 21 minutit ning kogus 2 punkti (kahesed 1/1), 2 lauapalli, 3 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike ja 2 pallikaotust. Nädala teises mängus võideti numbritega 75:60 Sacramento State (12-16). Kangur 17 mänguminutiga punktiarvet ei avanud, aga sai kirja 3 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea.

Chipola College (22-4) ja Sille-Liis Mölder pidid möödunud nädala ainsas kohtumises tunnistama kaotust, kui tulemusega 65:68 jäädi alla Gulf Coast State College'ile. Eestlanna kogus 22 minutiga 4 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/3, vabavisked 2/3), 2 lauapalli, 2 pallikaotust ja 2 isiklikku viga.