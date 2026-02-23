Noored kergejõustiklased püstitasid Balti meistrivõistlustel kaks rekordit

Kahe nädala pärast ootavad noori veel ees U-16, U-18 ja U-20 vanuseklasside talvised mitmevõistluse Balti meistrivõistlused, mis toimuvad 7.-8. märtsil Lasnamäe Kergejõustikuhallis.

Balti meistriks tulid Henri Näppi (400 m jooks; 50,29), Kaitlyn Victoria Kerr 3000 m jooks; 10.47,26), Aleksander Metsmaker 60 m tõkkejooks (7,95), Grete Malm (kolmikhüpe; 12.31), Lisell Laul (kõrgushüpe; 1.73), Diana Johanna Vanamb (kuulitõuge; 14.83) ja Konrad Kruuse (kuulitõuge; 18.18).

Päeva lõpetas 4×400 m segateatejooks, kus Eesti teatenelik saavutas teise koha uue U-18 Eesti lühirajarekordiga 3.38,43. Võistkonda kuulusid Karl Oliver Vahtra, Bianca Maria Vuks, Henri Näppi ja Arabella Võsu. Eelmine rekord (3.38,57) oli joostud neli aastat tagasi samal võistlusel.

Noormeeste 5000 m käimises tuli Andrei Klimov Balti meistriks uut U-18 Eesti lühirajarekordit tähistava ajaga 23.30,88. Varasem rekord (23.37,50) kuulus Risko Nogelaineni nimele ning oli püstitatud 2005. aastal.

Läti koondis võitis karika 204 punktiga ning edestas Eestit vaid kahe punktiga (202 punkti). Leedu koondis kogus 151 punkti, vahendab Eesti Kergejõustikuliit .

