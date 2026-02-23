Pajur pälvis Andaluusia velotuuri etapil 11. koha

Peale esimesi väga mägiseid päevi jõuti Jaeni linna, kust kolmandal etapil sõideti 180,9 kilomeetrit Loperasse. Suures grupifinišis võidutses belglane Milan Fretin (Cofidis; 4:11.13), jättes selja taha prantslased Paul Penhoet' (Groupama – FDJ United) ja Christophe Laporte'i (Team Visma | Lease a Bike). Pajur ületas lõpujoone 43. positsioonil, vahendab ejl.ee.

Seejärel võeti ette 166 kilomeetrit Montoro linnast Pozoblancosse. Seekord oli suures grupifinišis kõige kiirem belglane Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise; 3:50.02), kellele järgnesid norralane Sören Wärenskjold (Uno-X Mobility) ja prantslane Sandy Dujardin (TotalEnergies). Pajur sai kõrge 11. koha.

Finaaletapiks oli peloton jõudnud La Roda de Andaluciasse, kust sõideti 167,8 kilomeetrit Lucenasse. 5,6-kilomeetrise soolosõidu järel tõstis käed taeva poole britt Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team; 3:43.52). Kümme sekundit hiljem finišeeris šveitslane Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) ja 12 sekundit hiljem prantslane Romain Gregoire (Groupama – FDJ United). Pajur sai üle 2000 tõusumeetriga etapil 100. koha (+9.55).

"Väärtuslikud võistluskilomeetrid jalas," kirjutas Pajur velotuuri järel sotsiaalmeedias. "Mul oli võimalus teha natuke kõike. Mägietappidel sain krambid, sprindietapil olin 11. ja andsin endast igapäevaselt tiimi jaoks kõik, mis anda oli. Ma olen väga õnnelik selle võimaluse üle esindada Red Bull – BORA – hansgrohe meeskonda."

Andaluusia velotuuri üldarvestuses olid kolm paremat hispaanlane Ivan Romeo (Movistar Team), norralane Andreas Leknessund (Uno-X Mobility; +0.07) ja Pidcock (+0.27). Pajur teenis 92. koha (+42.30), olles noorratturite arvestuses 16.