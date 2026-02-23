X!

Eesti golfikoondis sai uue peatreeneri

Golf
Ain Hanschmidt ja Goncalo Pinto
Ain Hanschmidt ja Goncalo Pinto Autor/allikas: Eesti Golfi Liit
Golf

Eesti golfikoondise uueks peatreeneriks sai 32-aastane Goncalo Pinto, kes saab oma esimesed tuleristsed meeste koondise juures Portugali lahtistel meistrivõistlustel.

Eesti Golfi Liit sõlmis eelmisel nädalal Pintoga lepingu ning treener viibib juba koondiselaagris Türgis. Lühikese mängijakarjääri jooksul õnnestus Pintol teha sisuliselt puhas töö Portugali erinevate vanuseklasside võistlustel. Euroopa meistrivõistlustel jäi parimaks tulemuseks neljas koht. Lisaks sai ta kirja ka üle 20 stardi European- ning Challenge Touril osavõistlustel.

Pinto tuntuim personaalne hoolealune on DP World Touril mängiv Ricardo Gouveia, kes on alustanud hooaega kolme esikümnekohaga ning hooaja edetabelis püsib ta 25. positsioonil. Kahel viimasel aastal tegutses Pinto ka Portugali koondiste juures tehnilise treenerina.

"Mul on tõeliselt suur au ja uhkus asuda Eesti koondise peatreeneri ametisse. Usun kindlalt pikaajalise arengu, ühiste väärtuste ja tugeva keskkonna jõusse. Minu eesmärk on aidata luua selgust ja sidusust klubide ning koondise vahel, seades alati meie töö keskmesse sportlase arengu – nii mängijana kui ka inimesena," ütles uus juhendaja.

"Eesti golfil on suur potentsiaal ning mul on hea meel teha koostööd pühendunud treenerite ja ambitsioonikate sportlastega, et ehitada tuleviku jaoks midagi sisukat ja jätkusuutlikku," lisas Pinto.

Eesti Golfi Liidu peasekretäri Kristo Raudami sõnul on tal heameel, et uue peatreeneri otsingud lõppesid küllaltki kiirelt ja positiivselt. Teadupärast lahkus eelmise aasta lõpus peatreener David Da Silva Eesti golfikoondiste juurest, asudes Soome golfikoondiste tehnilise treeneri ametipositsioonile.

"Uus nooruslik peatreener, kellega esmase kontakti lõime juba eelmise aasta lõpus, toob ennekõike uut energiat ja teadmisi kõigi koondiste juurde. Tema peamiseks rolliks sel suvel saab olema meeste koondiste abistamine sel erakordselt tähtsal aastal, kus võõrustame kodus nii meeskondlike Euroopa meistrivõistlusi kui ka esmakordselt HotelPlanner Touri etappi Infortar Estonian Challenge ning paljud mängijad alustavad profikarjääri. Lisaks on pikemaajalises plaanis teha kvaliteedihüpe ka treenerite koolituses," sõnas Raudam.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

