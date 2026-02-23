X!

Allik tuli Itaalias karikavõitjaks, Tähelt finaalis karjääri punktirekord

Eelmine nädal oli piiri taga mängivatele Eesti võrkpalluritele keskmisest edukam, ilusad tulemused tulid nii isiklike punktiskooride kui võidetud karika näol.

Itaalia esiliigas Abba Pineto meeskonnas mängiv Karli Allik krooniti esiliiga karikavõitjaks, kui finaalis alistati 3:1 (22:25, 25:19, 25:21, 25:23) Pordedone meeskond. Alliku arvele jäi 14 punkti (+3). Itaalia tugevuselt kolmandas liigas sai Kevin Saare tööandja Napoli 1:3 (25:20, 23:25, 28:30, 20:25) kaotuse Leccelt. Saar tõi seitse punkti (+0). Tabelis on Napoli seitsme punktiga kümnendal kohal, vahendab Volley.ee.

Araabia Ühendemiraatides on Robert Tähel ja Al Jazira meeskonnal käsil meistrivõistluste finaalseeria. Avakohtumine Al Nasri vastu kaotati 0:3 (14:25, 18:25, 24:26), Täht tõi oma meeskonna parimana 15 punkti (+9). Teises mängus saadi aga Tähe vedamisel kätte 3:2 (23:25, 20:25, 25:22, 27:25, 15:12) võit ja viidi seeria otsustavasse mängu. Eestlasest nurgaründaja tõi karjääri punktirekordit märkivad 35 punkti.

Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubi Zalau sai Rumeenia meistriliigas 3:0 (25:20, 25:19, 25:18) jagu Craiovast, Hurdalt võitjate resultatiivseimana 12 (+8) ja Teppanilt kümme (+1) punkti. Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse tööandjaks olev Galati Arcada jäi aga 2:3 (25:22, 25:22, 29:31, 25:27, 18:20) alla Brasovi Coronale, Lõhmus panustas 19 punkti (+11), täismängu kirja saanud sidemängija Vanker lisas kaks punkti (-1). Tabelis on Galati 37 silmaga teine ja Zalau 35 punktiga kolmas.

Joosep Kuriku tööandja Genfi Genois sai Šveitsi meistrivõistluste veerandfinaalis 0:3 (18:25, 13:25, 18:25) kaotuse Jonalt ja seeria on 1:1 viigis. Kurik tõi omade parimana üheksa punkti (-1).

Jaapanis oli võidukas Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas. Hiroshima Thundersist saadi esimeses mängus jagu 3:0 (25:23, 25:23, 25:17), Tammearu tõi 24 punkti, Tammemaa lisas üheksa punkti. Seejärel saadi samast vastasest uuesti jagu tulemusega 3:0 (25:23, 25:23, 26:24), Mõlemad eestlased tõid 12 punkti. Tabelis on Hokkaido klubi üheksa võidu ja 19 kaotusega kerkinud seitsmendale kohale.

Kadi Kullerkannu tööandja Milon sai Kreekas kirja 0:3 (22:25, 16:25, 27:29) kaotuse Panionioselt, Kullerkann ei mänginud. Tabelis ollakse 20 punktiga üheksandad.

Marily Lass vedas LiigaPloki naiskonna Soome meistriliigas 3:0 (28:26, 25:17, 25:20) võidule LP-Vampula vastu, tuues võitjate parimana 21 punkti (+14). Tabelis on LiigaPloki 21 punktiga kaheksas.

Poolas teenisid võidulisa Bielsko-Biala Bostik ja Kertu Laak, saades 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:18) jagu Lodzi Commerceconist. Laak tõi võitjate resultatiivseimana 20 punkti (+17). Tabelis ollakse 34 punktiga neljandal kohal.

Slovakkias algasid play-off'id, kus põhiturniiri esimesed viis mängivad esmalt omavahel. Caterina Cicetti ning Mirjam Karoliine Kask aitasid Uniza Žilina naiskonna avakohtumises 3:0 (25:23, 25:18, 25:19) võiduni Nitra üle. Kask panustas kaheksa punktiga (+4), Cicetti lisas kaks silma (-5).

Prantsusmaa meistriliigas olid võidukad mõlemad eestlaste koduklubid. Alex Saaremaa tööandja Chaumont oli 3:2 (25:23, 25:19, 19:25, 20:25, 15:13) üle Plessis-Robinsonist, Saaremaalt 13 punkti (+7). Robert Viiber ja Narbonne said aga 3:0 (26:24, 25:23, 25:17) jagu Pariisist, Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka kolm punkti (+1). Tabelis on Narbonne 27 silmaga üheksas ja Chaumont 22 punktiga 11. kohal. Esiliigas sai Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin 3:1 (25:19, 25:21, 23:25, 25:14) võidu Rennes'i üle, Kreek tõi kümme punkti (+7). Tabelis ollakse 37 punktiga neljandad.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

