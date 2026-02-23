X!

Nurme hooaja avastardist: hall juuksekarv ei sega kiiresti jooksmast

Kergejõustik
Tiidrek Nurme
Tiidrek Nurme Autor/allikas: Karli Saul
Kergejõustik

Eesti pikamaajooksja Tiidrek Nurme tegi nädalavahetusel toimunud Napoli poolmaratonil tugeva esituse, kui teenis üldarvestuses 15. ja oma vanuseklassis esimese koha.

40-aastane Nurme lõpetas oma hooaja avavõistluse tunni, viie minuti ja 18 sekundiga ja ületas finišijoone 15. mehena (+6.18). Tegemist on ühtlasi 40-44 vanuseklassi Eesti rekordiga, mis tõi talle ka M40 vanuseklassi võidu.

Nurme kirjutas sotsiaalmeedias, et tänavune Napoli poolmaraton oli mulluse vigade parandus. "Seda eelkõige selles mõttes, et teadsin täpselt, kuhu tulin ning millega pean tegelema. Aeg oli küll 24 sekundit nõrgem, kuid tegevus oluliselt koordineeritum," selgitas jooksja.

"Selgus, et ka 40 aasta vanuselt suudan edestada kiireid 1500 m mehi, kelle isiklikud on samast klassist kui minulgi. Hall juuksekarv ei sega kiiresti jooksmast."

Üldvõidu teenis kaks aastat tagasi poolmaratoni Euroopa meistriks tulnud itaallane Yemaneberhan Crippa, kelle ajaks jäi Itaalia rekordit tähistav 59 minutit ja üks sekund. Pjedestaalile mahtusid veel keenialased Andrea Kiptoo (+0.26) ja Owen Korir Kapkama (+0.41).

Naiste seas läks Keeniale kaksikvõit: esikoha sai Lucy Nthenya Ndambuki ajaga 1:08.48, 38 sekundi kaugusele jäi Nelly Jeptoo. Kolmanda koha saavutas soomlanna Susanna Saapunki, kes kaotas võitjale minuti ja 47 sekundiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Nurme hooaja avastardist: hall juuksekarv ei sega kiiresti jooksmast

Nurme hooaja avastardist: hall juuksekarv ei sega kiiresti jooksmast

