Curacao jalgpallikoondisega imet teinud treener ei sõida MM-ile

Dick Advocaat.
Dick Advocaat. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Curacao jalgpallikoondise esmakordselt MM-finaalturniirile viinud hollandlasest treener Dick Advocaat astus omal soovil ametist tagasi.

Kogenud hollandlane lahkus Curacao tüüri juurest, et hoolitseda oma tütre eest, kes on raskelt haige. "Olen alati öelnud, et perekond on tähtsam kui jalgpall. Seega on minu otsus igati mõistetav. Hakkan igatsema Curacaod, sealset rahvast ja oma kollege," ütles Advocaat De Telegraafile.

Curacao on väikseim jalgpalli MM-finaalturniirile kvalifitseerunud riik ajaloos. 156 000 elanikuga ja 444 ruutkilomeetri suurune väikeriik tagas otsepääsme MM-ile mullu novembris, kui Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi mere tsooni valiksarja viimases voorus viigistati Jamaicaga ja selle abil saavutati B-alagrupis esikoht.

78-aastasest Advocaatist oleks saanud vanim peatreener MM-finaalturniiride ajaloos. Hollandi meedia sõnul võtab temalt ameti üle kaasmaalane, 63-aastane Fred Rutten, kes on juhendanud peamiselt Madalmaade klubisid.

Curacao loositi MM-il ühte alagruppi koos neljakordse maailmameistri Saksamaa, Elevandiluuranniku ja Ecuadoriga. Esimeses mängus minnakse 14. juunil vastamisi Saksamaaga.

Toimetaja: Henrik Laever

