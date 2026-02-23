X!

Väravavahiga kokku põrganud Milani poolkaitsja vajab operatsiooni

Jalgpall
Edoardo Corvi ja Ruben Loftus-Cheek kokkupõrke järel.
Edoardo Corvi ja Ruben Loftus-Cheek kokkupõrke järel. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Jalgpall

AC Milani poolkaitsja Ruben Loftus-Cheek sai pühapäevases Itaalia kõrgliiga kohtumises ränga näovigastuse.

30-aastane Loftus-Cheek põrkas kohtumises Parma vastu õhuvõitlusesse minnes õnnetult kokku vastasmeeskonna väravavahi Edoardo Corviga. Pärast kokkupõrget vajasid mõlemad mehed tohterdamist ning Loftus-Cheek viidi kanderaamil kaelatoega haiglasse.

Milan teatas esmaspäeval, et inglasest poolkaitsja vältis peapõrutust, kuid murdis mitu hammast ja ka lõualuu, mistõttu ootab teda ees operatsioon. Tõenäoliselt peab Loftus-Cheek tegema mitme kuu pikkuse mängupausi, mis võib ohtu seada tema pääsemise Inglismaa MM-koondisesse.

Massimiliano Allegri juhendatav Milan pidi lõpuks tunnistama Parma 1:0 paremust. Tegu oli Milani esimese kaotusega koduliigas 24 mängu järel. Liigatabelis jätkatakse 54 punktiga teisel kohal, kuid vahe tabeliliidri ja linnarivaali Interiga kasvas 10-punktiliseks, sest Inter alistas laupäeval Lecce 2:0. Milanist nelja punkti kaugusel on Roma ja Napoli.

Toimetaja: Henrik Laever

