54-aastane Jagr kaalub pensionile jäämist

Hiljuti 54. sünnipäeva tähistanud Jagr rääkis möödunud reedel oma Instagrami kontol avaldatud intervjuus, et fännid ei pruugi teda rohkem jääl näha. "Tõenäoliselt mitte. Selleks peaks sündima ime. Jumal peaks minu juurde tulema, minu keha üle võtma ja tegema mind 15 aastat nooremaks," ütles hokikuulsus.

Jagr on profitasemel mänginud alates 1988. aastast ja praegu on tal käsil kaheksas hooaeg Tšehhi klubis Kladno, mille üks omanikest on vanameister ise. Käimasoleval hooajal on Jagr Kladno eest jääl käinud vaid kuues kohtumises ja viimati 21. detsembril.

Ta üritab enda sõnul vormis püsida, aga võttis hiljuti juurde umbes 4-5 kilogrammi. "Hetkel ma ei tee midagi muud kui söön ja vaatan telekat," sõnas Jagr. "Kõik taandub distsipliinile. Kõige hullem on see, kui sa ei pea ennast distsiplineerima. Ma üritan olla aktiivne, kuid ma ei tee trenni selleks, et mänguvalmis olla. Üritan siiski iga päev uisutama minna, kui mul vähegi aega on."

1998. aastal olümpiavõitjaks kroonitud Jagr jagas ka oma muljeid Milano Cortina olümpiamängude hokiturniirist, kus üle tosina aasta osalesid taas NHL-i mängijad. "See on viimase 10-15 aasta parim turniir ja just NHL-i mängijate kohalolu tõttu. Mängud olümpial on olnud suurepärased."

Jagr mängis NHL-is kokku 24 hooaega ja tuli kahel korral Stanley karikavõitjaks. Kõigi aegade punktitabelis on ta Wayne Gretzky (2857) järel teisel kohal (1921).