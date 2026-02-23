Tõugjas aitas Halmstadi oma debüüdil võidule

Tallinna Florast soetatud 22-aastane Tõugjas kuulus Rootsi karikavõistluste grupimängus tugevuselt kolmanda liiga võistkonna Karlstadi vastu põhirivistusse. Lõpuks sai end treeningmatšides heast küljest näidanud eestlane kirja täismängu, kui Joel Allanssoni 60. minuti väravast nopiti kolm punkti, vahendab Soccernet.

Rootsi karikasüsteem kätkeb endas grupifaasi, kus Halmstad kuulub ühte nelikusse veel Malmö (kõrgliiga) ja Varbergiga (esiliiga), kellega madistatakse vastavalt esimesel ja kaheksandal märtsil. Ka Malmö sai avamängust kirja võidupunktid. Play-off-ringi ehk veerandfinaali pääsevad gruppides esikohal lõpetavad meeskonnad.

Laenul viibiv Alex Matthias Tamm jäi välja Livingstoni koosseisust, kui Šotimaa gigandi Glasgow' Rangersi vastu tehti 2:2 viik. Teist vooru järjest ühe punkti teeninud Livingston leiab end tabelist üles viimaselt realt.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.