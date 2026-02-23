X!

Karmi õnnetusse sattunud Austria kelgutaja pääses halvimast

Jakob Mandlbauer viidi võistluspaigast minema kanderaamil.
Milano Cortina taliolümpial meeste neljabobi võistlustel karmi õnnetusse sattunud austerlase Jakob Mandlbaueri seisund on stabiilne ning ta suudab liigutada kõiki jäsemeid.

Austria tiimi kelk paiskus suurel kiirusel ümber laupäeval toimunud teises sõidus. Kusjuures samas kurvis tegid avarii ka Prantsusmaa ning Trinidad ja Tobago võistkonnad.

Austria kelku juhtinud Mandlbauer jäi õnnetuse järel rajale liikumatult lebama ja viidi kanderaamil Treviso haiglasse, kus tehti tema seljale täiendavad uuringud. Tema kolm tiimikaaslast pääsesid suuremate vigastusteta.

Pühapäeval lennutati austerlane kodumaale Salzburgi. Austria olümpiakomitee sõnul suudab sportlane kõiki jäsemeid liigutada ja on võimeline iseseisvalt püsti tõusma. "Ma sain ja saan endiselt suurepärast ravi. Loodetavasti õnnestub mul varsti koju minna," ütles Maldbauer pressiteate vahendusel.

Meeste neljabobil teenisid kuld- ja hõbemedali Saksamaa võistkonnad, pronksi sai kaela Šveitsi nelik.

