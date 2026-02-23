X!

Mihkels lõpetas AEÜ velotuuri kõrgel noodil

Jalgrattasport
Madis Mihkels.
Madis Mihkels. Autor/allikas: Erakogu.
Jalgrattasport

Pühapäeval lõppenud Araabia Ühendemiraatide velotuuri (UCI 2.UWT) viimasel etapil saavutas Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) kuuenda koha.

149 kilomeetri pikkuse viimase etapi võitis itaallane Jonathan Milan (Lidl - Trek; 2:56.48), kellele järgnesid suures grupifinišis Erlend Blikra (Uno-X Mobility), Sam Welsford (INEOS Grenadiers), Ethan Vernon (NSN Cycling Team), Matteo Malucelli (XDS Astana Team) ja Mihkels.

"Finiš oli kerge šikaaniga, mis oleks andnud võimaluse esimesena sprinti alustades natuke olukorda dikteerida ja teistel tee veidi kinni panna. Jäin aga liiga kauaks kõhklema ja moment oli möödas. Üldiselt olen siiski rahul. Samm-sammult muutusime meeskonnana sprindifinišites paremaks," ütles Mihkels.

Mihkels jõudis seitse etappi väldanud velotuuril 15 parema sekka kolmel korral. Avaetapil lõpetas ta 15. positsioonil ja viiendal etapil oli üheksas. Üldkokkuvõttes lõpetas eestlane 85. positsioonil (+31.29) ning sai valge särgi ehk parima noorratturi arvestuses 30. koha.

Üldvõidu pälvis mehhiklane Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), kes edestas 20 sekundiga itaallast Antonio Tiberit (Bahrain - Victorious). Kolmanda koha sai austraallane Luke Plapp (Team Jayco AlUla; +1.14).

Toimetaja: Henrik Laever

