Arsenal lõi ka võõrsil Tottenhamile neli väravat

Tänavuse hooaja esimese Põhja-Londoni derbi samuti 4:1 tulemusega võitnud Arsenal asus 32. minutil Eberechi Eze väravast juhtima, kuid kaks minutit hiljem viigistas seisu Randal Kolo Muani. Viktor Gyökeres viis Arsenali teise poolaja alguses uuesti juhtima ning hiljem lisasid Eze ja Gyökeres kumbki veel ühe värava.

Arsenalil on 28 mänguga kogunud 61 punkti ja edestab teisel kohal olevat Manchester Cityt viie punktiga. Samas on Man Cityl üks mäng vähem peetud. Kahele paremale järgnevad Aston Villa (51 p) ja Londoni Chelsea (45 p).

Valitsev meister Liverpool sai võõrsil 1:0 jagu Nottingham Forestist, seejuures sündis võiduvärav alles 90+7. minutil, kui Foresti puurivahi Stefan Ortega tõrje järel suunas palli mõnelt meetrilt väravasse Alexis Mac Allister. Liverpool hoiab tabelis 45 punktiga kuuendat kohta, Forest on 27 punktiga 17. positsioonil.

27. vooru viimases kohtumises lähevad esmaspäeva hilisõhtul vastamisi Everton ja Manchester United.