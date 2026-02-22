Metsa klubi sai tähtsa võidu Werderi üle

Pärast väravateta avapoolaega löödi teisel poolajal veerand tundi jooksul kolm tabamust: 55. minutil viis Hauke Wahl kodumeeskonna juhtima, 62. minutil Jovan Miloševic viigistas ja 70. minutil lõi Joel Fujita St. Pauli võiduvärava.

Mets mängis St. Pauli eest kaasa kõik 90 minutit ja Karl Jakob Hein oli endiselt Bremeni pingil. Seejuures võib eestlase olukorda parandada asjaolu, et Mio Backhaus sai hakkama korraliku "pirukaga", sest St. Pauli esimene värav oli tema ootamatu puterdamise süü.

Kolm võidupunkti viisid St. Pauli 20 punktiga 18 meeskonna konkurentsis 16. kohale. Werder langes nüüd 19 punktiga eelviimaseks. Kuigi hooaja lõpuni on veel omajagu aega, tasub tähele panna, et 16. koht viiks üleminekumängudele, aga 17. koht tähendab otsekukkumist 2. Bundesligasse.