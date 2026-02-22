Alcaraz ja Pegula said Lähis-Idas karikat tõsta

22-aastane Alcaraz näitas Doha turniiri finaalis aasta nooremale Arthur Filsile (ATP 40.) koha kätte, kui loovutas prantslasele kahe seti jooksul vaid kolm geimi, vormistades 6:2, 6:1 võidu. Hispaanlasel läks võitmiseks aega vaid 50 minutit.

"Mängisin hästi, isegi imeliselt. Iga matš on erinev, erineva stiiliga. Tean, et [Fils] ei olnud oma parimast tasemest kuigi kaugel. Ta näitas seda sellel turniiril ja olen seda meie varasemates lahingutes ka näinud," sõnas Alcaraz. "Olen lihtsalt uhke. Ütleksin, et see oli mu kümne parima matši seas."

Hispaanlane kõmmutas abitule Filsile viis ässa, võitis esimeselt pallingult punkti 89-protsendilise eduga (Fils 45%) ja teiselt servilt 67-protsendilise eduga (Fils 42%). Esireketil oli seitse võimalust murda ja ta tegi seda viiel korral. Äralööke kogunes hispaanlasel 18, prantslasel vaid kolm.

"Minu jaoks tähendab edu rohkemat, kui ainult tiitleid. Ma ütleksin, et edu on see, kuidas sa ennast tunned ja ennast näed. Ma olen väga uhke ja olen juba edukas olnud, aga õpin iga mänguga. Õpin igast kogemusest, mis läbi elan," sõnas filosoofiline Alcaraz. "Nagu näete, olen täiesti teistsugune inimene ja mängija, kui olin 2022. aastal, mil kerkisin esireketiks. Tahan edasi kasvada, see on tõeline edu."

Dubais aset leidnud WTA 1000 turniiril sai võidurõõmu tunda ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 5.), kes sai finaalis jagu ukrainlannast Elina Svitolinast (WTA 9.) tulemusega 6:2, 6:4.