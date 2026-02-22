X!

Alcaraz ja Pegula said Lähis-Idas karikat tõsta

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Naushad
Tennis

Tennise meeste esireket Carlos Alcaraz ja naiste viies reket Jessica Pegula teenisid laupäeval turniirivõidu, Alcaraz Doha ATP 500 turniiril ning Pegula kõrgeima astme WTA turniiril Dubais.

22-aastane Alcaraz näitas Doha turniiri finaalis aasta nooremale Arthur Filsile (ATP 40.) koha kätte, kui loovutas prantslasele kahe seti jooksul vaid kolm geimi, vormistades 6:2, 6:1 võidu. Hispaanlasel läks võitmiseks aega vaid 50 minutit.

"Mängisin hästi, isegi imeliselt. Iga matš on erinev, erineva stiiliga. Tean, et [Fils] ei olnud oma parimast tasemest kuigi kaugel. Ta näitas seda sellel turniiril ja olen seda meie varasemates lahingutes ka näinud," sõnas Alcaraz. "Olen lihtsalt uhke. Ütleksin, et see oli mu kümne parima matši seas."

Hispaanlane kõmmutas abitule Filsile viis ässa, võitis esimeselt pallingult punkti 89-protsendilise eduga (Fils 45%) ja teiselt servilt 67-protsendilise eduga (Fils 42%). Esireketil oli seitse võimalust murda ja ta tegi seda viiel korral. Äralööke kogunes hispaanlasel 18, prantslasel vaid kolm.

"Minu jaoks tähendab edu rohkemat, kui ainult tiitleid. Ma ütleksin, et edu on see, kuidas sa ennast tunned ja ennast näed. Ma olen väga uhke ja olen juba edukas olnud, aga õpin iga mänguga. Õpin igast kogemusest, mis läbi elan," sõnas filosoofiline Alcaraz. "Nagu näete, olen täiesti teistsugune inimene ja mängija, kui olin 2022. aastal, mil kerkisin esireketiks. Tahan edasi kasvada, see on tõeline edu."

Dubais aset leidnud WTA 1000 turniiril sai võidurõõmu tunda ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 5.), kes sai finaalis jagu ukrainlannast Elina Svitolinast (WTA 9.) tulemusega 6:2, 6:4.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

15:09

Alcaraz ja Pegula said Lähis-Idas karikat tõsta

21.02

Svitolina sai kolme tunni pikkuse lahingu järel Gauffist jagu

20.02

Malõgina langes välja ka paarismängus

18.02

Glinka pidi Lille'is reketid pakkima

17.02

Malõgina kaotas Saksamaa W75 turniiril avaringis

17.02

Sinner alustas Doha turniiri kindla võiduga

13.02

Eesti tennisemeeskonda ootab taas ees pikk lend

11.02

Lajali ja Glinka lahing jäi Lajali tervisemure tõttu pooleli

08.02

Lajal ja Glinka mängivad Prantsusmaal esmakordselt üksteise vastu

08.02

Eesti tennisemeeskond teenis Namiibia üle kindla võidu

07.02

Lajal ja Mölder olid üksikmängudes võidukad

06.02

Lajal avab Davise karikamatši Namiibia teise reketi vastu

05.02

Eesti valmistub Aafrikas Davise karikamänguks, aga väljak pole mängukõlblik

02.02

Maailma edetabelis võimsalt kerkinud Glinka jõudis Lajalile järele

01.02

Elizaveta Anikina kaotas U-14 tippturniiri finaali kahelt matšpallilt

multimeedia

sport.err.ee uudised

16:21

Bobisõit jätkub Saksamaa domineerimisel

15:43

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

15:09

Alcaraz ja Pegula said Lähis-Idas karikat tõsta

14:50

VAATA OTSE | Olümpia hokiturniir kulmineerub Kanada ja USA vastasseisuga Uuendatud

14:32

Rehemaa: Eesti murdmaasuusatamine elab

14:07

Keidy Kaasiku: tuleb lihtsalt endasse uskuda!

13:57

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

13:06

Eileen Gu võitis olümpia viimasel võistlusel kuldmedali

12:41

Asi koduklubi küttis vastasele pea sajapunktilise sauna

12:09

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

11:30

TÄNA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga

11:02

Schjönning-Larseni koduklubi teenis lisaminutitel viigipunkti

10:30

TÄNA OTSE | Olümpiakangelane Sildaru võetakse Tallinnas pidulikult vastu

09:21

Flora pani Taliturniirile punkti võiduga Paide üle

08:17

Vigastuse seljatanud Veesaar vedas North Carolina rekordpubliku ees võidule

07:55

Galerii | Hokivoor tõi saali üle tuhande pealtvaataja

00:22

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:09

Kläbo lisas auhinnakappi 11. olümpiakulla, Alev ja Himma 30 seas Uuendatud

00:08

Esimest korda suusamaratoni sõitnud Siimer sai kohe võidurõõmu maitsta Uuendatud

00:04

Soome viskas viimasel perioodil neli väravat ja võitis hokipronksi

loetumad

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

13:57

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

20.02

Tõnis Sildaru: aitäh, Henry!

00:04

Soome viskas viimasel perioodil neli väravat ja võitis hokipronksi

14:50

VAATA OTSE | Olümpia hokiturniir kulmineerub Kanada ja USA vastasseisuga Uuendatud

00:09

Kläbo lisas auhinnakappi 11. olümpiakulla, Alev ja Himma 30 seas Uuendatud

20.02

Petrõkina peab gala jaoks kaasama abilisi: proovin küsida Ilia Malininilt

21.02

Henry Sildaru võitis OM-il rennisõidus hõbemedali Uuendatud

20.02

Henry Sildaru: kõva töö tasus end ära

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo