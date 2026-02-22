Asi koduklubi küttis vastasele pea sajapunktilise sauna

Eesti naiste korvpallikoondise mängujuht Anna Gret Asi tähistas laupäeval oma 24. sünnipäeva ning teenis Braine Castorsi ridades Belgia kõrgliigas hiiglasliku võidu.

Koduväljakul mänginud Braine ei lubanud Lummenile ühelgi veerandil enam kui kaheksa punkti ning lõpusireeni kõlades jäi tabloole 116:22 (29:8, 29:3, 36:4, 22:7) võit. Vahe paisus otsustaval veerandil kahel korral 97-punktiliseks, aga kolmekohalist võitu vormistada ei õnnestunud.

Sünnipäevalaps Asi viskas 17 ja poole minutiga 12 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 2/5), jagas neli resultatiivset söötu, haaras kolm lauapalli, tegi kaks vaheltlõiget ja pani ühe kulbi.

Üleplatsinaine oli 21 punkti visanud Laile Dupont, Alicia Courthiau lisas võitjate eest 16 silma. Koos Asiga jõudis kuus Braine'i mängijat kahekohalise punktisummani, Pauline Bayart viskas üheksa ja Quay Miller kaheksa punkti. Lummeni parim oli kuus punkti ja kaheksa lauapalli kogunud Merel Tabruyn. Braine võttis vastaselt palli lausa 30 korda, Lummenil kogunes pallikaotusi lõpuks 42 tükki.

Braine on võitnud sel hooajal Belgia kõrgliigas 18 mängu ja saanud ühe kaotuse. Liigatabelis ollakse esikohal, aga Mechelen ei ole 18 mänguga veel kaotusvalu tundnud. Põhiturniir saab lõpu 4. aprillil.