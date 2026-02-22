X!

Schjönning-Larseni koduklubi teenis lisaminutitel viigipunkti

Jalgpall
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Iisrael
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Iisrael Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislane Michael Schjönning-Larseni koduklubi Kilmarnock mängis Šotimaa kõrgliigas võõrsil Dundee Unitediga 1:1 viiki.

Kilmarnocki viigivärav sündis 90+1. minutil. Schjönning-Larsen sai kirja täismängu ja 57. minutil hooaja esimese kollase kaardi, vahendab Soccernet.ee.

Kilmarnock jätkab 12 meeskonna konkurentsis eelviimasel ehk 11. kohal, edestades vaid Livingstoni, kelle ridadesse kuulub Ljubljana Olimpijast laenulepingu alusel Alex Matthias Tamm.

Šveitsi meistritiitlit jahtiva Mattias Käidi koduklubi Thuni liigamäng Winterthuriga lükati väljaku halva seisukorra tõttu edasi. Kaheksa mängu järjest võitnud Thun on Šveitsi kõrgliiga liider, edestades mängu rohkem pidanud St. Gallenit 11 punktiga. Käit on käimasoleval liigahooajal mänginud 17 kohtumist, kuid eelmise mängu jättis eestlane vahele, sest tundis tagareies pinget.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:02

Schjönning-Larseni koduklubi teenis lisaminutitel viigipunkti

09:21

Flora pani Taliturniirile punkti võiduga Paide üle

21.02

Galeriid | Saalijalgpallimeistrivõistlustel selgusid veerandfinaalpaarid

21.02

Real ei suutnud Barcelona kingitust ära kasutada ja kaotas ka ise

21.02

Selgusid jalgpalli karikavõistluste veerandfinaalpaarid

21.02

Igihaljas Milner võttis rekordi enda nimele

21.02

Paskotši mäng jäi varakult pooleli, asendaja korjas kiire punase

19.02

Jalgpalli Balti turniir toimub taas nelja meeskonna osalusel

19.02

Arsenal loovutas tiitliheitluses olulisi punkte

19.02

Newcastle'i poolkaitsja lõi Meistrite liigas poolajaga neli väravat

sport.err.ee uudised

12:09

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

11:30

TÄNA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga

11:02

Schjönning-Larseni koduklubi teenis lisaminutitel viigipunkti

10:40

VAATA OTSE | Naiste suusamaratonis asub rajale kolm eestlannat Uuendatud

10:30

TÄNA OTSE | Olümpiakangelane Sildaru võetakse Tallinnas pidulikult vastu

09:55

TÄNA OTSE | Olümpia hokiturniir kulmineerub Kanada ja USA vastasseisuga

09:21

Flora pani Taliturniirile punkti võiduga Paide üle

08:17

Vigastuse seljatanud Veesaar vedas North Carolina rekordpubliku ees võidule

07:55

Galerii | Hokivoor tõi saali üle tuhande pealtvaataja

00:22

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:09

Kläbo lisas auhinnakappi 11. olümpiakulla, Alev ja Himma 30 seas Uuendatud

00:08

Esimest korda suusamaratoni sõitnud Siimer sai kohe võidurõõmu maitsta Uuendatud

00:04

Soome viskas viimasel perioodil neli väravat ja võitis hokipronksi

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin Uuendatud

21.02

Henry Sildaru võitis OM-il rennisõidus hõbemedali Uuendatud

21.02

Lill: me oleks kümme asja saanud teistmoodi teha, aga oleme uhked

21.02

ETV spordisaade, 21. veebruar

21.02

Palling medalini viinud teest: Sildarud tegid ka jõulupühadel tööd

21.02

Eesti lippu kannavad OM-i lõputseremoonial uisutajad

21.02

Galeriid | Saalijalgpallimeistrivõistlustel selgusid veerandfinaalpaarid

loetumad

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

20.02

Tõnis Sildaru: aitäh, Henry!

00:09

Kläbo lisas auhinnakappi 11. olümpiakulla, Alev ja Himma 30 seas Uuendatud

21.02

Michelon ja Simon tõid Prantsusmaale ühisstardist sõidus kaksikvõidu Uuendatud

20.02

Henry Sildaru: kõva töö tasus end ära

21.02

Henry Sildaru võitis OM-il rennisõidus hõbemedali Uuendatud

00:04

Soome viskas viimasel perioodil neli väravat ja võitis hokipronksi

20.02

VAATA | Henry Sildaru sõit, mis tõi Eestile hõbeda

20.02

Petrõkina peab gala jaoks kaasama abilisi: proovin küsida Ilia Malininilt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo