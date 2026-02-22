Schjönning-Larseni koduklubi teenis lisaminutitel viigipunkti

Kilmarnocki viigivärav sündis 90+1. minutil. Schjönning-Larsen sai kirja täismängu ja 57. minutil hooaja esimese kollase kaardi, vahendab Soccernet.ee.

Kilmarnock jätkab 12 meeskonna konkurentsis eelviimasel ehk 11. kohal, edestades vaid Livingstoni, kelle ridadesse kuulub Ljubljana Olimpijast laenulepingu alusel Alex Matthias Tamm.

Šveitsi meistritiitlit jahtiva Mattias Käidi koduklubi Thuni liigamäng Winterthuriga lükati väljaku halva seisukorra tõttu edasi. Kaheksa mängu järjest võitnud Thun on Šveitsi kõrgliiga liider, edestades mängu rohkem pidanud St. Gallenit 11 punktiga. Käit on käimasoleval liigahooajal mänginud 17 kohtumist, kuid eelmise mängu jättis eestlane vahele, sest tundis tagareies pinget.

