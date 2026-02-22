X!

TÄNA OTSE | Olümpiakangelane Sildaru võetakse Tallinnas pidulikult vastu

Freestyle-suusataja Henry Sildaru astub pühapäeval olümpiamedalistina Rotermanni kvartali peaväljakul kaasmaalaste ette. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne pidulikust vastuvõtust algab kell 17.00, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Kristjan Kallaste, reporterina tegutseb Aet Süvari.

19-aastane Henry Sildaru tegi Milano Cortina oma kauaoodatud debüüdi ja kuigi pargisõidus ning Big Airis edasipääsu ei tulnud, paistis hiilgav talent välja keeruliste trikkide ja kavadega. Õnnetult algas ka rennisõidu kvalifikatsioonivõistlus, aga siis saatis Sildaru konkurentidele tormihoiatuse ja kogus suurepärase kavaga 88,00 punkti, tagades sellega koha lõppvõistlusel.

Finaali esimesel läbimisel jäid samuti punktid kogumata, kuid teisel sõidul kogus Sildaru vingete õhulendudega 92,75 punkti ja läks otsustavale voorule vastu liidrina.

Lõpuks kerkis olümpiavõitjaks siiski ameeriklane Alex Ferreira, aga Sildaru lõpetas oma karjääri esimese olümpia hõbemedaliga.

Eesti olümpiakangelane ja treenerist isa Tõnis Sildaru võetakse pühapäeval kell 17.00 Rotermanni kvartali peaväljakul pidulikult vastu. Sõna saavad mõistagi medalist ja treener ise, lisaks veel Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid ja kultuuriminister Heidy Purga.

